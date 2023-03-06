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Клієнти "Нової пошти" скаржаться на вартість кінцевої доставки посилок: що кажуть у компанії

6 березня 2023 13:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Нова пошта може підвищувати вартість кінцевої доставки посилок — у яких випадках
У компанії пояснили, коли клієнту доводиться доплачувати
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" скаржаться на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.

Про це йдеться у коментарях на офіційній сторінці "Нової пошти" у соцмережі Facebook.

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Деталі скарги

У дописі одна із клієнток компанії зауважила, що за шматок картону, в який працівники пошти запакували картину, їй довелося заплатити 60 гривень.

"Мені цікаво, цей шматочок картону, в який упакували картину, може коштувати 60 грн? Мені за упакування порахували саме 60 грн. Коли йшло, думала, там на 60 грн буде все що хочеш", зазначила вона, опублікувавши фото картонки.

Відповідь "Нової пошти"

Представники "Нової пошти" написали, що дійсно для безпечної доставки картини використали листи гофрокартону, які коштують 60 грн. Її мали про це попередити працівники пошти.

При цьому клієнти мають право самостійно запаковувати посилку, відповідно до стандартів компанії. Інакше за упаковку доведеться доплатити.

Водночас обуреній клієнтці запропонували подарунок для компенсації за неприємне враження, однак вона відмовилася.

Варто зауважити, що інші клієнти компанії у коментарях під публікацією написали, що "Нова пошта" не просто дозволяє самим запаковувати, а навпаки наполягає на своїй упаковці, щоб клієнти переплачували за доставку посилки.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, компанія "Нова пошта" оголосила про надання знижки на постачання поштових відправлень із закордонних інтернет-магазинів через сервіс NP Shopping. Йдеться про доставку із п'яти країн.

Також ми повідомляли, "Нова пошта" обіцяє українцям допомогу до 10 тисяч гривень. На неї можуть претендувати громадяни, чий бізнес під час війни переїхав в інші населені  пункти.

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