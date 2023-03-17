Новая почта заработает в Литве – когда и где откроют отделение

Первый офис планируют открыть в столице страны

В украинской логистической компании "Новая почта" рассказали, когда зайдут на рынок Литвы. Первый офис планируют открыть в столице страны.

О таких намерениях рассказало руководство "Новой Почты".

Появление Nova Post в Литве

Как отметил совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов, компания под названием Nova Post заработает в Литве 20 марта 2023 года. Первое отделение намерены открыть в Вильнюсе.

Ожидается, что это будет грузовое отделение, способное обеспечивать отправку и получение посылок весом до 1 тысячи килограммов.

"Приглашаю всех, кто собирается в Вильнюс или хочет отправить посылку", — сообщил совладелец компании.

Расширение бизнеса в 2022-м

В 2022 году "Новая почта" открыла 19 отделений в девяти городах Польши. Там в офисах работают украинцы, которые обслуживают посетителей на украинском и польском языках.

В Украину клиенты компании могут посылать посылки весом до 30 килограммов. Срок доставки — от пяти дней. Оплата услуги доступна как наличными, так и банковской картой.

Дальнейшие планы

Ранее в компании "Новая почта" заявляли, что планируют сделать ее международной. Она намерена масштабироваться, выйдя на крупнейшие рынки Европы, США и Китая. Этот путь начнется с Европы. Новые офисы откроются в:

Польши;

Германии;

Румынии;

Чехии;

Литве;

Латвии;

Эстония.

В частности, открытие отделений Nova Post в Германии ожидается в апреле этого года. Офисы появятся в более чем десяти городах.

Намерены увеличить количество локаций в Польше и открыть собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу.

Больше о "Новой почте"

Напомним, клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.

Клиенты могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.