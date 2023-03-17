Новая почта заработает в Литве – когда и где откроют отделение

"Новая почта" назвала дату открытия первого офиса в Литве
В украинской логистической компании "Новая почта" рассказали, когда зайдут на рынок Литвы. Первый офис планируют открыть в столице страны.
О таких намерениях рассказало руководство "Новой Почты".
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Появление Nova Post в Литве
Как отметил совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов, компания под названием Nova Post заработает в Литве 20 марта 2023 года. Первое отделение намерены открыть в Вильнюсе.
Ожидается, что это будет грузовое отделение, способное обеспечивать отправку и получение посылок весом до 1 тысячи килограммов.
"Приглашаю всех, кто собирается в Вильнюс или хочет отправить посылку", — сообщил совладелец компании.
Расширение бизнеса в 2022-м
В 2022 году "Новая почта" открыла 19 отделений в девяти городах Польши. Там в офисах работают украинцы, которые обслуживают посетителей на украинском и польском языках.
В Украину клиенты компании могут посылать посылки весом до 30 килограммов. Срок доставки — от пяти дней. Оплата услуги доступна как наличными, так и банковской картой.
Дальнейшие планы
Ранее в компании "Новая почта" заявляли, что планируют сделать ее международной. Она намерена масштабироваться, выйдя на крупнейшие рынки Европы, США и Китая. Этот путь начнется с Европы. Новые офисы откроются в:
- Польши;
- Германии;
- Румынии;
- Чехии;
- Литве;
- Латвии;
- Эстония.
В частности, открытие отделений Nova Post в Германии ожидается в апреле этого года. Офисы появятся в более чем десяти городах.
Намерены увеличить количество локаций в Польше и открыть собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу.
Больше о "Новой почте"
Напомним, клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.
Клиенты могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.