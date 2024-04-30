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Нова пошта опанувала черговий ринок у ЄС — де відкрилось відділення

30 квітня 2024 14:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова пошта запрацювала в Іспанії — скільки коштують послуги
Посилка "Нової пошти". Фото: novaposhta
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

30 квітня 2024 року українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила нове відділення на території Європейського Союзу (ЄС). Офіс запрацював у Барселоні (Іспанія).

Про це поінформувала пресслужба компанії, пише Liga.

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Робота Nova Post у Барселоні

Компанія працюватиме в Іспанії під міжнародним брендом Nova Post.

Обіцяють доставляти вантажі клієнтів з України до Іспанії — від восьми днів.

Тарифи будуть наступні:

  • для документів — 1 тис. гривень;
  • для посилок до 2 кг — 1,05 тис. гривень;
  • для посилок до 10 кг — 1,7 тис. гривень;
  • для посилок до 30 кг — 3 тис. гривень;
  • для вантажів від 30 до 1 тис. кг — 120 грн за кожен кілограм.

У травні запустять кур'єрську доставку Nova Post на будь-яку адресу по всій країні. Зробити виклик кур'єра можна буде через сайт і мобільний застосунок. Доставка чи отримання відправки кур'єром за адресою додатково обійдеться:

  • у 100 грн — для відправок до 30 кг;
  • у 120 грн — за кожні 100 кг.

Подальші плани "Нової пошти"

З огляду на таку новину, це вже 12 країна Європи, де функціонує відділення найбільшої української приватної служби доставки.

У компанії озвучили плани на найближчу перспективу. За словами СЕО Nova Post в Іспанії Олександра Павловського, в цій країні мають з'явитися нові пункти видачі.

"Найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а протягом року активно розвиватимемо мережу точок сервісу видачі посилок разом з нашими партнерами. Плануємо відкрити п'ять-шість пунктів видачі в кожному місті вздовж узбережжя: від Барселони, Валенсії, Аліканте до Мурсії, Малаги та Естепони, а також у столиці — Мадриді", — додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Нова пошта" знизила частину тарифів на доставку посилок. Тепер клієнти можуть платити на 5% менше.

Ми також писали, українська логістична компанія "Нова пошта" розширила бізнес на території Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення Nova Post з'явилося у Чехії.

Іспанія
Нова пошта
пошта
бізнес
Барселона
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