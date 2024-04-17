Нова пошта відкрила нове відділення у ЄС 一 адреса та ціни

Відділення "Нової пошти" за кордоном. Фото: novaposhta.ua

Українська логістична компанія "Нова пошта" розширила бізнес на території Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення Nova Post з'явилося у Чехії.

Про це поінформувала пресслужба компанії.

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Як зазначається, українська компанія відрила четверте відділення Nova Post у Чехії. Офіс тепер працює у місті Ліберець.

Адреса:

Dr. M. Horákové 11/76.

Графік роботи:

щодня з понеділка по суботу.

Термін доставки — від п'яти робочих днів.

Вартість доставки посилок у Чехію

У пресслужбі повідомляють, що у відділенні клієнти можуть відправляти та отримувати посилки вагою до 30 кг.

Ціна на доставку з України в Чехію залежить від ваги посилок:

для документів до 1 кг — 500 грн;

для посилок до 2 кг — 550 грн;

для посилок до 10 кг — 850 грн;

для посилок до 30 кг — 1,8 тис.грн.

Також українцям доступна можливість замовлення доставки кур'єром Nova Post. Вага посилок може бути до 200 кг. Їх можна відправляти з України на будь-яку адресу у Ліберці.

Кур'єрська доставка коштує додатково:

100 грн — для відправлень до 30 кг;

250 грн — за кожні 100 кг.

За словами СЕО Nova Post у Чехії Андрія Артеменка, заради комфорту клієнтів компанія продовжує розвиток мережі по всій території Чехії. Планують до кінця року відкрити ще кілька офісів в країні.

"Цього року ми плануємо відкрити відділення у містах Пльзень, Острава та Чеське Будейовіце, а також збільшити кількість пунктів видачі посилок, щоб стати до клієнта ще ближчими", — повідомив він.

Загалом "Нова пошта" вже відкрила 89 відділень у низці європейських країн. Зокрема, в Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, група компаній Nova, якій належить "Нова пошта", вийде на ринок генерації електричної енергії. Для цього створила власну компанію "Нова Енерджи".

Також українцям стала доступна можливість замовлення товарів з онлайн-магазинів Канади з доставкою від сервісу Meest Shopping за адресою чи найближче відділення Meest.