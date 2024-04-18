Нова Пошта оновила тарифи — для кого знизили ціни на послуги

Посилка "Нової пошти". Фото: freeradio

Українська поштова компанія "Нова пошта" знизила частину тарифів на доставку посилок. Тепер клієнти можуть платити на 5% менше.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Для кого доступні знижені тарифи "Нової пошти"

Зазначається, що компанія знизила тарифи на доставку на 5% для бізнес-клієнтів, котрі обирають складські логістичні послуги.

Щоб скористатися пільговим тарифом на доставку, необхідно:

стати бізнес-партнером "Нової пошти";

підписати договір на послуги фулфілменту.

Фулфілментом називають комплекс послуг зі зберігання товарів, обробки та пакування замовлень, а також доставки на будь-яку зручну для клієнта адресу. Фулфілмент-склади розміщують на сортувальних терміналах "Нової пошти".

Як повідомляють у компанії, базова вартість послуг коливається:

від 15 гривень — для документів;

від 40 гривень — для великих посилок вагою до 30 кг.

Одна доба зберігання коштує 15 гривень. Вартість послуг для вантажу, що палетується, починається від 80 гривень для ваги 500 кілограмів. Такий вантаж коштує 10 гривень за добу зберігання.

Джерело: "Нова пошта"

Інші нововведення "Нової пошти"

"Нова пошта" пропонує низку нововведень у фулфілменті для того, щоб український бізнес міг оперативніше відправляти товари клієнтам.

Зокрема, тепер зберігати товари та обробляти замовлення на "Новій Пошті" можна на тій же локації, що й сортування відправлень. Очікується, що це скоротить час на обробку та вдвічі прискорить доставку до клієнта.

Зараз діють три такі центри — два з них розташовані у Києві, один — у Львові.

Працюють фулфілмент-склади тепер цілодобово. Таким чином, не тільки приймання, а й обробка та відправка замовлень буде відбуватися цілодобово без вихідних.

Так, якщо товар було замовлено у Києві о 22:15 годині, то в нічний час співробітники фулфілменту зможуть прийняти замовлення, запакувати та оперативно відправити.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Нова пошта" розширила бізнес на території Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення Nova Post з'явилося у Чехії.

Також повідомлялося, що група компаній Nova, якій належить "Нова пошта", вийде на ринок генерації електричної енергії. Для цього створила власну компанію "Нова Енерджі".