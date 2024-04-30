Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новая почта освоила очередной рынок в ЕС — где открылось отделение arrow

Новая почта освоила очередной рынок в ЕС — где открылось отделение

30 апреля 2024 14:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Новая почта заработала в Испании — сколько стоят услуги
Посылка Новой почты Фото: novaposhta
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

30 апреля 2024 года украинская логистическая компания "Новая почта" открыла новое отделение на территории Европейского союза (ЕС). Офис заработал в Барселоне (Испания).

Об этом проинформировала пресс-служба компании, пишет Liga.

Читайте также:

Работа Nova Post в Барселоне

Компания будет работать в Испании под международным брендом Nova Post.

Обещают доставлять грузы клиентов из Украины в Испанию — от восьми дней.

Тарифы будут следующие:

  • для документов — 1 тыс. гривен;
  • для посылок до 2 кг — 1,05 тыс. гривен;
  • для посылок до 10 кг — 1,7 тыс. гривен;
  • для посылок до 30 кг — 3 тыс. гривен;
  • для грузов от 30 до 1 тыс. кг — 120 грн за каждый килограмм.

В мае запустят курьерскую доставку Nova Post на любой адрес по всей стране. Вызов курьера можно будет сделать через сайт и мобильное приложение. Доставка или получение отправки курьером по адресу дополнительно обойдется:

  • в 100 грн — для отправок до 30 кг;
  • в 120 грн — за каждые 100 кг.

Дальнейшие планы Новой почты

Учитывая такую новость, это уже 12 страна Европы, где функционирует отделение крупнейшей украинской частной службы доставки.

В компании озвучили планы на ближайшую перспективу. По словам СЭО Nova Post в Испании Александра Павловского, в этой стране должны появиться новые пункты выдачи.

"В ближайшее время откроем еще одно отделение в Барселоне, а в течение года будем активно развивать сеть точек сервиса выдачи посылок вместе с нашими партнерами. Планируем открыть пять-шесть пунктов выдачи в каждом городе вдоль побережья: от Барселоны, Валенсии, Аликанте до Мурсии, Малаги и Эстепоны, а также в столице — Мадриде", — добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, "Новая почта" снизила часть тарифов на доставку посылок. Теперь клиенты могут платить на 5% меньше.

Мы также писали, что украинская логистическая компания "Новая почта" расширила бизнес на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение Nova Post появилось в Чехии.

Испания
Новая почта
почта
бизнес
Барселона
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри