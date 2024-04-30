Новая почта заработала в Испании — сколько стоят услуги

Посылка Новой почты Фото: novaposhta

30 апреля 2024 года украинская логистическая компания "Новая почта" открыла новое отделение на территории Европейского союза (ЕС). Офис заработал в Барселоне (Испания).

Об этом проинформировала пресс-служба компании, пишет Liga.

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Работа Nova Post в Барселоне

Компания будет работать в Испании под международным брендом Nova Post.

Обещают доставлять грузы клиентов из Украины в Испанию — от восьми дней.

Тарифы будут следующие:

для документов — 1 тыс. гривен;

для посылок до 2 кг — 1,05 тыс. гривен;

для посылок до 10 кг — 1,7 тыс. гривен;

для посылок до 30 кг — 3 тыс. гривен;

для грузов от 30 до 1 тыс. кг — 120 грн за каждый килограмм.

В мае запустят курьерскую доставку Nova Post на любой адрес по всей стране. Вызов курьера можно будет сделать через сайт и мобильное приложение. Доставка или получение отправки курьером по адресу дополнительно обойдется:

в 100 грн — для отправок до 30 кг;

в 120 грн — за каждые 100 кг.

Дальнейшие планы Новой почты

Учитывая такую новость, это уже 12 страна Европы, где функционирует отделение крупнейшей украинской частной службы доставки.

В компании озвучили планы на ближайшую перспективу. По словам СЭО Nova Post в Испании Александра Павловского, в этой стране должны появиться новые пункты выдачи.

"В ближайшее время откроем еще одно отделение в Барселоне, а в течение года будем активно развивать сеть точек сервиса выдачи посылок вместе с нашими партнерами. Планируем открыть пять-шесть пунктов выдачи в каждом городе вдоль побережья: от Барселоны, Валенсии, Аликанте до Мурсии, Малаги и Эстепоны, а также в столице — Мадриде", — добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, "Новая почта" снизила часть тарифов на доставку посылок. Теперь клиенты могут платить на 5% меньше.

Мы также писали, что украинская логистическая компания "Новая почта" расширила бизнес на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение Nova Post появилось в Чехии.