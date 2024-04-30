Новая почта заработала в Испании — сколько стоят услуги

Новая почта освоила очередной рынок в ЕС — где открылось отделение
30 апреля 2024 года украинская логистическая компания "Новая почта" открыла новое отделение на территории Европейского союза (ЕС). Офис заработал в Барселоне (Испания).
Об этом проинформировала пресс-служба компании, пишет Liga.
Работа Nova Post в Барселоне
Компания будет работать в Испании под международным брендом Nova Post.
Обещают доставлять грузы клиентов из Украины в Испанию — от восьми дней.
Тарифы будут следующие:
- для документов — 1 тыс. гривен;
- для посылок до 2 кг — 1,05 тыс. гривен;
- для посылок до 10 кг — 1,7 тыс. гривен;
- для посылок до 30 кг — 3 тыс. гривен;
- для грузов от 30 до 1 тыс. кг — 120 грн за каждый килограмм.
В мае запустят курьерскую доставку Nova Post на любой адрес по всей стране. Вызов курьера можно будет сделать через сайт и мобильное приложение. Доставка или получение отправки курьером по адресу дополнительно обойдется:
- в 100 грн — для отправок до 30 кг;
- в 120 грн — за каждые 100 кг.
Дальнейшие планы Новой почты
Учитывая такую новость, это уже 12 страна Европы, где функционирует отделение крупнейшей украинской частной службы доставки.
В компании озвучили планы на ближайшую перспективу. По словам СЭО Nova Post в Испании Александра Павловского, в этой стране должны появиться новые пункты выдачи.
"В ближайшее время откроем еще одно отделение в Барселоне, а в течение года будем активно развивать сеть точек сервиса выдачи посылок вместе с нашими партнерами. Планируем открыть пять-шесть пунктов выдачи в каждом городе вдоль побережья: от Барселоны, Валенсии, Аликанте до Мурсии, Малаги и Эстепоны, а также в столице — Мадриде", — добавил он.
Что еще стоит знать
Напомним, "Новая почта" снизила часть тарифов на доставку посылок. Теперь клиенты могут платить на 5% меньше.
Мы также писали, что украинская логистическая компания "Новая почта" расширила бизнес на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение Nova Post появилось в Чехии.
Читайте Новини.LIVE!