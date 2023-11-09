Послуги Нової пошти — хто має право на знижки під час війни

Посилка "Нової пошти". Фото: Novaposhta.ua

В українській логістичній компанії "Нова пошта" розповіли про систему знижок на деякі послуги під час воєнного стану. Зокрема, є можливість безкоштовного відправлення посилок військовим.

Про це йдеться на сторінці компанії у Фейсбук.

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Там прокоментували звернення однієї з клієнток про те, чи запроваджено програми знижок на відправлення посилок для військовослужбовців.

"Добрий день! Чи можливі знижки при надсиланні посилок для військових?", — зазначається у повідомленні.

Представники "Нової пошти" розповіли, що такі можливості є. За відповідною програмою, будь-який громадянин може робити безкоштовні відправлення для військових.

Як скористатися послугою

Для того, щоб отримати можливість безплатно відправити посилку, потрібно:

відкрити сайт "Гуманітарної пошти";

обрати розділ "Рожева допомога";

знайти розділ "Подати заявку";

заповнити заявку;

отримати разовий промокод.

Потрібно зазначити вагу посилки, повідомити кому і що планується відправити. На розгляд заявки відведено два робочі дні.

У разі позитивного рішення промокод надішлють на електронну пошту заявника, яку необхідно вказати під час заповнення заявки.

Під час відправлення посилки у відділенні чи за адресою потрібно вказати оператору чи кур'єру промокод.

"Приватна особа може отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обсяг відправлень від однієї людини – до 1000 кг. Один промокод діє на одне відправлення", — пояснили у пресслужбі поштової компанії.

Джерело: Fb Нової пошти

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" оголосила про відкриття чергового офісу за межами країни. Цього разу перше відділення з'явилось у Таллінні (Естонія).

Також у логістичній компанії розповіли про плани відкрити нові офіси на території Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2023 року. Очікується, що нові відділення з'являться ще в шести країнах.