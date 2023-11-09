Послуги Нової пошти — хто має право на знижки під час війни

"Нова пошта" повідомила про знижки — хто може скористатись
В українській логістичній компанії "Нова пошта" розповіли про систему знижок на деякі послуги під час воєнного стану. Зокрема, є можливість безкоштовного відправлення посилок військовим.
Про це йдеться на сторінці компанії у Фейсбук.
Безплатна доставка посилок під час війни
Там прокоментували звернення однієї з клієнток про те, чи запроваджено програми знижок на відправлення посилок для військовослужбовців.
"Добрий день! Чи можливі знижки при надсиланні посилок для військових?", — зазначається у повідомленні.
Представники "Нової пошти" розповіли, що такі можливості є. За відповідною програмою, будь-який громадянин може робити безкоштовні відправлення для військових.
Як скористатися послугою
Для того, щоб отримати можливість безплатно відправити посилку, потрібно:
- відкрити сайт "Гуманітарної пошти";
- обрати розділ "Рожева допомога";
- знайти розділ "Подати заявку";
- заповнити заявку;
- отримати разовий промокод.
Потрібно зазначити вагу посилки, повідомити кому і що планується відправити. На розгляд заявки відведено два робочі дні.
У разі позитивного рішення промокод надішлють на електронну пошту заявника, яку необхідно вказати під час заповнення заявки.
Під час відправлення посилки у відділенні чи за адресою потрібно вказати оператору чи кур'єру промокод.
"Приватна особа може отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обсяг відправлень від однієї людини – до 1000 кг. Один промокод діє на одне відправлення", — пояснили у пресслужбі поштової компанії.
Більше про "Нову пошту"
Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" оголосила про відкриття чергового офісу за межами країни. Цього разу перше відділення з'явилось у Таллінні (Естонія).
Також у логістичній компанії розповіли про плани відкрити нові офіси на території Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2023 року. Очікується, що нові відділення з'являться ще в шести країнах.
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