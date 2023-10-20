Нова пошта у ЄС — де запрацював новий офіс у жовтні

Послуги "Нової пошти" доступні ще в одній країні єврозони
Українська логістична компанія "Нова пошта" оголосила про відкриття чергового офісу за межами країни. Цього разу перше відділення з'явилось у Таллінні (Естонія).
Про це поінформували у пресцентрі компанії.
Детальніше про роботу Nova Post Europe
Як зазначають у компанії, офіс у Таллінні працюватиме щодня. Там клієнти зможуть отримувати та відправляти в Україну як звичайні посилки, так і великі вантажі до 1 тис. кг.
Термін доставки з України в Естонію становить щонайменше п’ять днів.
Розцінки на послуги Україна-Естонія:
- документи — 250 гривень;
- посилка до 2 кг — 400 гривень;
- посилка до 10 кг — 600 гривень;
- посилка до 30 кг — 1,2 тис. гривень;
- вантаж від 30 до 100 кг — 40 гривень за кожен кілограм.
"Нова пошта" минулого року запрацювала у країнах Євросоюзу, де перебуває близько 6 мільйонів біженців з України.
Естонія стала сьомою країною єврозони, де з'явилась Nova Post Europe. Вже є офіси у деяких містах Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччини.
За тиждень планують відкрити перший офіс у Латвії.
Більше про "Нову пошту"
Нагадаємо, "Нова пошта" раніше відкрила перший офіс у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення запрацювало у Чехії.
Також у логістичній компанії розповіли про плани відкрити нові офіси на території Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2023 року. Очікується, що нові відділення з'являться ще в шести країнах.
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