Нова пошта у ЄС — де запрацював новий офіс у жовтні

Працівник поштового відділення. Фото: Нова пошта

Українська логістична компанія "Нова пошта" оголосила про відкриття чергового офісу за межами країни. Цього разу перше відділення з'явилось у Таллінні (Естонія).

Про це поінформували у пресцентрі компанії.

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Детальніше про роботу Nova Post Europe

Як зазначають у компанії, офіс у Таллінні працюватиме щодня. Там клієнти зможуть отримувати та відправляти в Україну як звичайні посилки, так і великі вантажі до 1 тис. кг.

Термін доставки з України в Естонію становить щонайменше п’ять днів.

Розцінки на послуги Україна-Естонія:

документи — 250 гривень;

посилка до 2 кг — 400 гривень;

посилка до 10 кг — 600 гривень;

посилка до 30 кг — 1,2 тис. гривень;

вантаж від 30 до 100 кг — 40 гривень за кожен кілограм.

"Нова пошта" минулого року запрацювала у країнах Євросоюзу, де перебуває близько 6 мільйонів біженців з України.

Естонія стала сьомою країною єврозони, де з'явилась Nova Post Europe. Вже є офіси у деяких містах Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччини.

За тиждень планують відкрити перший офіс у Латвії.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, "Нова пошта" раніше відкрила перший офіс у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення запрацювало у Чехії.

Також у логістичній компанії розповіли про плани відкрити нові офіси на території Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2023 року. Очікується, що нові відділення з'являться ще в шести країнах.