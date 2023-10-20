Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Послуги "Нової пошти" доступні ще в одній країні єврозони arrow

Послуги "Нової пошти" доступні ще в одній країні єврозони

20 жовтня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта у ЄС — де запрацював новий офіс у жовтні
Працівник поштового відділення. Фото: Нова пошта
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова пошта" оголосила про відкриття чергового офісу за межами країни. Цього разу перше відділення з'явилось у Таллінні (Естонія).

Про це поінформували у пресцентрі компанії.

Читайте також:

Детальніше про роботу Nova Post Europe

Як зазначають у компанії, офіс у Таллінні працюватиме щодня. Там клієнти зможуть отримувати та відправляти в Україну як звичайні посилки, так і великі вантажі до 1 тис. кг.

Термін доставки з України в Естонію становить щонайменше п’ять днів.

Розцінки на послуги Україна-Естонія:

  • документи — 250 гривень;
  • посилка до 2 кг — 400 гривень;
  • посилка до 10 кг — 600 гривень;
  • посилка до 30 кг — 1,2 тис. гривень;
  • вантаж від 30 до 100 кг — 40 гривень за кожен кілограм.

"Нова пошта" минулого року запрацювала у країнах Євросоюзу, де перебуває близько 6 мільйонів біженців з України. 

Естонія стала сьомою країною єврозони, де з'явилась Nova Post Europe. Вже є офіси у деяких містах Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччини.

За тиждень планують відкрити перший офіс у Латвії.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, "Нова пошта" раніше відкрила перший офіс у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення запрацювало у Чехії.

Також у логістичній компанії розповіли про плани відкрити нові офіси на території Європейського Союзу (ЄС) до кінця 2023 року. Очікується, що нові відділення з'являться ще в шести країнах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі