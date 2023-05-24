Нова пошта запрацює у Чехії — де саме і коли

Обслуговування клієнтів "Нової пошти". Фото: google.com

Українська логістична компанія "Нова пошта" анонсувала відкриття першого офісу у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення запрацює у Чехії.

Про це повідомили у компанії.

Читайте також:

Деталі

Як зазначається, "Нова пошта" з 5 червня 2023 року запустить надання поштових послуг у Чехії. Компанія запрацює під брендом Nova Post у Празі.

Клієнти компанії матимуть змогу відправляти документи, посилки та навіть вантажі з українських міст у Чехію. Відправка буде можлива як у відділення, так і на адресу.



"Маєте родичів або знайомих у Чехії? Відтепер ви можете відправляти їм подарунки, гостинці або просто необхідні речі! А саме зараз у вас є можливість отримати промокод зі знижкою 15% на перше відправлення до Чехії", — йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що Nova Post у Чехії очолив Володимир Стеренчук. Він до цього керував R&D напрямком та відповідав за розробку інновацій для різних напрямків бізнесу — від роботизації терміналів до доставки безпілотниками.

Плани "Нової пошти"

До 2025-го "Нова пошта" хоче інвестувати 10 млн євро у розвиток у Європі та відкрити 200 відділень у 30 країнах, зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26. Днями авіакомпанія Supernova Airlines виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига

Сертифікат експлуатанта Supernova Airline отримала у січні поточного року. Паралельно у компанії працюють над розширенням географії та спектру послуг.

Також ми писали, що компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, навесні відкрили офіси у нових польських містах. Тепер поштові послуги Nova Post доступні у містах Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Запрацювали два нових відділення у Кракові.

Нагадаємо, Нова пошта відновила можливість відправлення харчових продуктів у країни Європейського Союзу (ЄС). Відправку призупиняли через запровадження обмежень на польській митниці.

Також ми писали, що українська логістична компанія заявила про відкриття нового офісу у Литві. Запрацювало вантажне відділення за адресою Каунас, Studentų g. 16.