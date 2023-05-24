Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow "Нова пошта" відкриє перший офіс ще в одній країні ЄС arrow

"Нова пошта" відкриє перший офіс ще в одній країні ЄС

24 травня 2023 10:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта запрацює у Чехії — де саме і коли
Обслуговування клієнтів "Нової пошти". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова пошта" анонсувала відкриття першого офісу у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення запрацює у Чехії.

Про це повідомили у компанії.

Читайте також:

Деталі

Як зазначається, "Нова пошта" з 5 червня 2023 року запустить надання поштових послуг у Чехії. Компанія запрацює під брендом Nova Post у Празі.

Клієнти компанії матимуть змогу відправляти документи, посилки та навіть вантажі з українських міст у Чехію. Відправка буде можлива як у відділення, так і на адресу.
 
"Маєте родичів або знайомих у Чехії? Відтепер ви можете відправляти їм подарунки, гостинці або просто необхідні речі!  А саме зараз у вас є можливість отримати промокод зі знижкою 15% на перше відправлення до Чехії", — йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що Nova Post у Чехії очолив Володимир Стеренчук. Він до цього керував R&D напрямком та відповідав за розробку інновацій для різних напрямків бізнесу — від роботизації терміналів до доставки безпілотниками.

Плани "Нової пошти"

До 2025-го "Нова пошта" хоче інвестувати 10 млн євро у розвиток у Європі та відкрити 200 відділень у 30 країнах, зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26. Днями авіакомпанія Supernova Airlines  виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига

Сертифікат експлуатанта Supernova Airline отримала у січні поточного року. Паралельно у компанії працюють над розширенням географії та спектру послуг.

Також ми писали, що компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, навесні відкрили офіси у нових польських містах. Тепер поштові послуги Nova Post доступні у містах Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Запрацювали два нових відділення у Кракові.

Нагадаємо, Нова пошта відновила можливість відправлення харчових продуктів у країни Європейського Союзу (ЄС). Відправку призупиняли через запровадження обмежень на польській митниці.

Також ми писали, що українська логістична компанія заявила про відкриття нового офісу у Литві. Запрацювало вантажне відділення за адресою Каунас, Studentų g. 16.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

23:20Пілот Karaya розповів, чому в РФ сталося масове падіння авіації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB