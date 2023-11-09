Услуги Новой почты — кто имеет право на скидки во время войны

Посылка "Новой почты". Фото: Novaposhta.ua

В украинской логистической компании "Новая почта" рассказали о системе скидок на некоторые услуги во время военного положения. В частности, есть возможность бесплатной отправки посылок военным.

Об этом говорится на странице компании в Фейсбуке.

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Там прокомментировали обращение одной из клиенток о том, введены ли программы скидок на отправки посылок для военнослужащих.

"Добрый день! Возможны ли скидки при отправке посылок для военных?", — отмечается в сообщении.

Представители "Новой почты" рассказали, что такие возможности есть. По соответствующей программе, любой гражданин может делать бесплатные отправления для военных.

Как воспользоваться услугой

Для того, чтобы получить возможность бесплатно отправить посылку, нужно:

открыть сайт "Гуманитарной почты";

выбрать раздел "Розовая помощь";

найти раздел "Подать заявку";

заполнить заявку;

получить разовый промокод.

Нужно указать вес посылки, сообщить кому и что планируется отправить. На рассмотрение заявки отведено два рабочих дня.

В случае положительного решения промокод отправят на электронную почту заявителя, которую необходимо указать при заполнении заявки.

При отправке посылки в отделении или по адресу необходимо указать оператору или курьеру промокод.

"Частное лицо может получить неограниченное количество промокодов, но в неделю общий объем отправлений от одного человека — до 1000 кг. Один промокод действует на одну отправку", — пояснили в пресс-службе почтовой компании.

Источник: Fb Новой почты

Больше о "Новой почте"

Напомним, украинская логистическая компания "Новая почта" объявила об открытии очередного офиса за пределами страны. На этот раз первое отделение появилось в Таллинне (Эстония).

Также в логистической компании рассказали о планах открытия новых офисов на территории Европейского Союза (ЕС) до конца 2023 года. Ожидается, что новые отделения появятся еще в шести странах.