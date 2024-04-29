Нова пошта на Великдень працюватиме інакше — новий графік роботи

Відділення Нової пошти. Фото: novaposhta.ua

Графік роботи відділень української логістичної компанії "Нова Пошта" на свята змінили. Оновлення на Великдень 2024 року оприлюднили на сайті компанії.

Про це поінформувала пресслужба Нової пошти.

Читайте також:

Графік роботи Нової пошти на свята

Відповідно до нового графіку, 4-6 травня пошта працюватиме так:

4 травня (субота) — всі офіси компанії працюватимуть за звичним графіком;

5 травня (неділя, Великдень) — для всіх відділень "Нової Пошти" зроблять вихідним;

6 травня (понеділок) — всі офіси знову працюватимуть за звичним графіком.

У компанії зазначили, що графік роботи може змінюватися у кожному конкретному відділенні.

Джерело: Нова пошта

Актуальна інформація про режим роботи відділень розміщена на сайті "Нової Пошти".

Інші зміни "Нової пошти"

Днями компанія повідомила про зниження тарифів на доставку на 5% для бізнес-клієнтів, які вибирають складські логістичні послуги. Для того, щоб скористатися пільговим тарифом, потрібно:

бути бізнес-партнером поштової компанії;

підписати угоду на послуги фулфілменту.

Фулфілмент — це комплекс послуг, куди входить:

зберігання товарів;

обробка та пакування замовлень;

доставка на адресу клієнта.

Фулфілмент-склади працюють на сортувальних терміналах "Нової пошти".

Базова вартість послуг у таких межах:

від 15 гривень — для документів;

від 40 гривень — для великих посилок вагою до 30 кг.

За одну добу зберігання стягнуть 15 гривень. Вартість послуг для вантажу, що палетується, стартує від 80 грн для ваги 500 кг. Коштує вантаж 10 грн за добу зберігання.

Серед інших нововведень — логістична компанія анонсувала відкриття першого відділення в Іспанії. Воно запрацює у місті Барселона 30 квітня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нова пошта розширила бізнес на території Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення Nova Post з'явилося у Чехії.

Також українцям стала доступна можливість замовлення товарів з онлайн-магазинів Канади з доставкою від сервісу Meest Shopping за адресою чи найближче відділення Meest.