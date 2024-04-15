Meest Shopping почне доставляти товари із магазинів Канади — які тарифи

Доставка посилок. Фото: Freepik

Українцям стала доступна можливість замовлення товарів з онлайн-магазинів Канади з доставкою від сервісу Meest Shopping за адресою чи найближче відділення Meest. Таким чином, сервіс, що здійснює доставку покупок з інтернет-магазинів різних країн, що не мають прямої доставки в Україну, розширив сферу своєї діяльності.

Про це поінформувала пресслужба компанії.

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Тарифи на доставку товарів з Канади

Як розповіли у компанії, розширення послуг Meest Shopping на ринок Канади є черговим кроком у пропозиції клієнтам якісних та доступних послуг.

У зв'язку з цим перелік онлайн-магазинів, з яких можна отримувати доставку посилок в Україну, суттєво зросте, а доступні тарифи дозволять заощаджувати.

Тарифи на доставку товарів з Канади будуть наступні:

від шести доларів — на морські перевезення;

дев'ять доларів — на авіаперевезення.

Тривалість доставки становитиме:

для морських перевезень — від 4-5 тижнів;

для авіаперевезень — від 1-2 тижнів.

Окрім того, Meest Shopping надає додаткові послуги:

страхування;

пакування.

"Оперативність та ефективність роботи забезпечуватиме власний склад сервісу в Канаді", — повідомили у пресцентрі.

В яких країнах працює Meest Shopping

Meest Shopping є популярним сервісом доставки покупок з маркет-плейсів Європи та Північної Америки, у яких немає прямої доставки в Україну. Завдяки цьому у клієнтів є можливість отримувати товари з 12 країн світу. Meest Shopping є частиною групи компаній Meest, що також об'єднує Meest Пошта, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA, Meest Canada.

Компанія більш ніж 30 років працює на ринку поштових послуг у сфері B2С та B2B. Meest надає можливість надсилати посилки у більш ніж 70 країн.

Джерело: Meest Shopping

Що ще варто знати

Нагадаємо, група компаній Nova, якій належить Нова пошта, вийде на ринок генерації електричної енергії. Для цього створила власну компанію "Нова Енерджи".

Раніше ми писали, що логістична компанія "Нова пошта" запустила соціальну ініціативу, покликану допомогти бійцям Збройних сил України. Йдеться про проєкт під назвою "Шини рвуться в бій", в рамках якого кожен може відправити вживані шини захисникам на фронт.