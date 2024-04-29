Новая почта на Пасху будет работать иначе — новый график работы

Отделение Новой почты. Фото: novaposhta.ua

График работы отделений украинской логистической компании "Новая Почта" на праздники изменили. Обновления на Пасху 2024 года обнародованы на сайте компании.

Об этом проинформировала пресс-служба Новой почты.

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График работы Новой почты на праздники

Согласно новому графику, 4-6 мая почта будет работать следующим образом:

4 мая (суббота) — все офисы компании будут работать по привычному графику;

5 мая (воскресенье, Пасха) — для всех отделений "Новой Почты" сделают выходным;

6 мая (понедельник) — все офисы будут снова работать по привычному графику.

В компании отметили, что график работы может варьироваться в каждом конкретном отделении.

Источник: Новая почта

Актуальная информация о режиме работы отделений размещена на сайте Новой Почты.

Другие изменения "Новой почты"

На днях компания сообщила о снижении тарифов на доставку на 5% для бизнес-клиентов, выбирающих складские логистические услуги. Для того, чтобы воспользоваться льготным тарифом, нужно:

быть бизнес-партнером почтовой компании;

подписать соглашение на услуги фулфилмента.

Фулфилмент — это комплекс услуг, куда входит:

хранение товаров;

обработка и упаковка заказов;

доставка на адрес клиента.

Фулфилмент-склады работают на сортировочных терминалах "Новой почты".

Базовая стоимость услуг в таких пределах:

от 15 гривен — для документов;

от 40 гривен — для больших посылок весом до 30 кг.

За сутки хранения нужно отдать 15 гривен. Стоимость услуг для палетируемого груза стартует от 80 грн для веса 500 кг. Стоит груз 10 грн за сутки хранения.

Среди других новшеств — логистическая компания анонсировала открытие первого отделения в Испании. Он заработает в городе Барселона 30 апреля.

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта расширила бизнес на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение Nova Post появилось в Чехии.

Также украинцам стала доступна возможность заказа товаров из онлайн магазинов Канады с доставкой от сервиса Meest Shopping по адресу или ближайшее отделение Meest.