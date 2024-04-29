Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новая почта будет работать иначе — график работы на Пасху arrow

Новая почта будет работать иначе — график работы на Пасху

29 апреля 2024 11:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Новая почта на Пасху будет работать иначе — новый график работы
Отделение Новой почты. Фото: novaposhta.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

График работы отделений украинской логистической компании "Новая Почта" на праздники изменили. Обновления на Пасху 2024 года обнародованы на сайте компании.

Об этом проинформировала пресс-служба Новой почты.

Читайте также:

График работы Новой почты на праздники

Согласно новому графику, 4-6 мая почта будет работать следующим образом:

  • 4 мая (суббота) — все офисы компании будут работать по привычному графику;
  • 5 мая (воскресенье, Пасха) — для всех отделений "Новой Почты" сделают выходным;
  • 6 мая (понедельник) — все офисы будут снова работать по привычному графику.

В компании отметили, что график работы может варьироваться в каждом конкретном отделении.

Новая почта
Источник: Новая почта

Актуальная информация о режиме работы отделений размещена на сайте Новой Почты.

Другие изменения "Новой почты"

На днях компания сообщила о снижении тарифов на доставку на 5% для бизнес-клиентов, выбирающих складские логистические услуги. Для того, чтобы воспользоваться льготным тарифом, нужно:

  • быть бизнес-партнером почтовой компании;
  • подписать соглашение на услуги фулфилмента.

Фулфилмент — это комплекс услуг, куда входит:

  • хранение товаров;
  • обработка и упаковка заказов;
  • доставка на адрес клиента.

Фулфилмент-склады работают на сортировочных терминалах "Новой почты".

Базовая стоимость услуг в таких пределах:

  • от 15 гривен — для документов;
  • от 40 гривен — для больших посылок весом до 30 кг.

За сутки хранения нужно отдать 15 гривен. Стоимость услуг для палетируемого груза стартует от 80 грн для веса 500 кг. Стоит груз 10 грн за сутки хранения.

Среди других новшеств — логистическая компания анонсировала открытие первого отделения в Испании. Он заработает в городе Барселона 30 апреля.

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта расширила бизнес на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение Nova Post появилось в Чехии.

Также украинцам стала доступна возможность заказа товаров из онлайн магазинов Канады с доставкой от сервиса Meest Shopping по адресу или ближайшее отделение Meest.

Новая почта
почта
Пасха
бизнес
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри