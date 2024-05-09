Новая Почта уточнила нюансы доставки посылок — что важно знать

Новая Почта предлагает бесплатный сервис — преимущества услуги
Логистическая компания "Новая Почта" рассказала о нюансах бесплатной услуги "Другой получатель". Она позволяет передавать право на получение посылок другим лицам.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как работает услуга "Другой получатель"
Услуга доступна через мобильное приложение "Новой Почты" и распространяется на посылки, объявленной стоимостью не более 30 тыс. гривен, в том числе тех, которые должен доставить курьер.
Как правило, курьер звонит получателю за 30-60 минут до прибытия по адресу, указанному в экспресс-накладной. Доставка по адресу доступна только до 21:00 в будние дни и в выходные по специальному графику.
Как воспользоваться сервисом
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо найти необходимую посылку в разделе "Мои посылки" в мобильном приложении Новой Почты. Дальше нужно:
- в разделе "Управление посылкой" выбрать опцию "Другой получатель";
- указать номер телефона лица, получившего право на получение посылки;
- нажать "Доверить".
Доверенное лицо получит сообщение в своем мобильном приложении Новой Почты, передавшему ему право на получение посылки.
Но, если посылка была заказана по условию "Лично в руки", то изменение получателя невозможно. Однако в остальных случаях сервис позволяет передавать право на получение посылок другим людям.
Сменить получателя в накладной гражданин, ожидающий посылки, не может. Возможность доступна исключительно отправителю, который до момента вручения посылки является ее владельцем.
Что еще стоит знать
Напомним, 30 апреля 2024 года украинская логистическая компания "Новая почта" открыла новое отделение на территории Европейского Союза (ЕС). Офис работал в Барселоне (Испания).
Также мы писали, что "Новая почта" пообещала покрыть потери клиентов из-за повреждения посылок в результате баллистического обстрела Одессы 1 мая 2024 года. Компенсации обещают выплатить сотням граждан.
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