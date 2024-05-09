Новая Почта уточнила нюансы доставки посылок — что важно знать

Сотрудник Новой почты. Фото: novaposhta.ua

Логистическая компания "Новая Почта" рассказала о нюансах бесплатной услуги "Другой получатель". Она позволяет передавать право на получение посылок другим лицам.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Как работает услуга "Другой получатель"

Услуга доступна через мобильное приложение "Новой Почты" и распространяется на посылки, объявленной стоимостью не более 30 тыс. гривен, в том числе тех, которые должен доставить курьер.

Как правило, курьер звонит получателю за 30-60 минут до прибытия по адресу, указанному в экспресс-накладной. Доставка по адресу доступна только до 21:00 в будние дни и в выходные по специальному графику.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо найти необходимую посылку в разделе "Мои посылки" в мобильном приложении Новой Почты. Дальше нужно:

в разделе "Управление посылкой" выбрать опцию "Другой получатель";

указать номер телефона лица, получившего право на получение посылки;

нажать "Доверить".

Доверенное лицо получит сообщение в своем мобильном приложении Новой Почты, передавшему ему право на получение посылки.

Но, если посылка была заказана по условию "Лично в руки", то изменение получателя невозможно. Однако в остальных случаях сервис позволяет передавать право на получение посылок другим людям.

Сменить получателя в накладной гражданин, ожидающий посылки, не может. Возможность доступна исключительно отправителю, который до момента вручения посылки является ее владельцем.

Источник: Fb Новая почта

Что еще стоит знать

Напомним, 30 апреля 2024 года украинская логистическая компания "Новая почта" открыла новое отделение на территории Европейского Союза (ЕС). Офис работал в Барселоне (Испания).

Также мы писали, что "Новая почта" пообещала покрыть потери клиентов из-за повреждения посылок в результате баллистического обстрела Одессы 1 мая 2024 года. Компенсации обещают выплатить сотням граждан.