Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новая Почта предлагает бесплатный сервис — преимущества услуги arrow

Новая Почта предлагает бесплатный сервис — преимущества услуги

9 мая 2024 11:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Новая Почта уточнила нюансы доставки посылок — что важно знать
Сотрудник Новой почты. Фото: novaposhta.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Логистическая компания "Новая Почта" рассказала о нюансах бесплатной услуги "Другой получатель". Она позволяет передавать право на получение посылок другим лицам.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

Как работает услуга "Другой получатель"

Услуга доступна через мобильное приложение "Новой Почты" и распространяется на посылки, объявленной стоимостью не более 30 тыс. гривен, в том числе тех, которые должен доставить курьер.

Как правило, курьер звонит получателю за 30-60 минут до прибытия по адресу, указанному в экспресс-накладной. Доставка по адресу доступна только до 21:00 в будние дни и в выходные по специальному графику.

Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо найти необходимую посылку в разделе "Мои посылки" в мобильном приложении Новой Почты. Дальше нужно:

  • в разделе "Управление посылкой" выбрать опцию "Другой получатель";
  • указать номер телефона лица, получившего право на получение посылки;
  • нажать "Доверить".

Доверенное лицо получит сообщение в своем мобильном приложении Новой Почты, передавшему ему право на получение посылки.

Но, если посылка была заказана по условию "Лично в руки", то изменение получателя невозможно. Однако в остальных случаях сервис позволяет передавать право на получение посылок другим людям.

Сменить получателя в накладной гражданин, ожидающий посылки, не может. Возможность доступна исключительно отправителю, который до момента вручения посылки является ее владельцем.

 

Новая почта
Источник: Fb Новая почта

Что еще стоит знать

Напомним, 30 апреля 2024 года украинская логистическая компания "Новая почта" открыла новое отделение на территории Европейского Союза (ЕС). Офис работал в Барселоне (Испания).

Также мы писали, что "Новая почта" пообещала покрыть потери клиентов из-за повреждения посылок в результате баллистического обстрела Одессы 1 мая 2024 года. Компенсации обещают выплатить сотням граждан.

онлайн-услуги
Новая почта
почта
услуги
посылки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ