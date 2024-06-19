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Нова пошта розширила бізнес у ЄС — де з'явилися відділення

19 червня 2024 13:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова пошта відкрила нові офіси в ЄС — де доступні послуги
Відділення Нової пошти. Фото: budgetrip
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українська логістична компанія "Нова пошта", яка у країнах Європи працює під брендом Nova Post, відкрила ще два відділення у Чехії. Нові офіси запрацювали у містах Пльзень та Пардубиці.

Про це пише Root-nation, посилаючись на повідомлення компанії.

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Розширення бізнесу Nova Post

Як зазначається, компанія розширює мережу відділень у Чехії і тепер доступна у п’яти містах:

  • Прага;
  • Брно;
  • Ліберець;
  • Пльзень;
  • Пардубиці.

У нових офісах користувачам буде доступний спектр послуг з відправлення різноманітних посилок.

Громадяни зможуть:

  • отримувати та відправляти посилки вагою до 30 кг до/з України;
  • пересилати посилки у будь-яку європейську країну, де працює "Нова пошта".

Також клієнти зможуть замовляти доставку кур’єром на будь-яку адресу у Пльзені чи Пардубиці за додаткову плату.

Офіс Nova Post у місті Пльзень працює за такою адресою:

  • Mikulášské nám. 630/2, 326 00;

у місті Пардубиці за адресою:

  • Sladkovského 458, 530 02.

Графік роботи обох відділень: з понеділка по суботу.

Тривалість доставки з України — від п'яти робочих днів.

Плани Нової пошти у Чехії

Очікується відкриття нових офісів Нової пошти в чеських містах.

"Задля комфорту наших клієнтів наступними ми відкриємо відділення у містах Острава, Млада Болеслав та Чеські Будейовиці. Ми також плануємо розвивати мережу відділень всередині вже існуючих бізнесів, а отже запрошуємо до співпраці власників магазинів, супермаркетів, коворкінгів, салонів хімчисток одягу та інших", — повідомив керівник компанії в цій країні Андрій Артеменко.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нова пошта запропонувала клієнтам новий сервіс. Він передбачає можливість пакування посилок кур'єром і вимагає додаткової оплати.

Також ми писали, що Нова пошта змінила правила доставки у Європі. Тепер посилки можна відправляти між країнами, де представлена компанія.

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