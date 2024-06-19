Нова пошта відкрила нові офіси в ЄС — де доступні послуги

Нова пошта розширила бізнес у ЄС — де з'явилися відділення
Українська логістична компанія "Нова пошта", яка у країнах Європи працює під брендом Nova Post, відкрила ще два відділення у Чехії. Нові офіси запрацювали у містах Пльзень та Пардубиці.
Про це пише Root-nation, посилаючись на повідомлення компанії.
Розширення бізнесу Nova Post
Як зазначається, компанія розширює мережу відділень у Чехії і тепер доступна у п’яти містах:
- Прага;
- Брно;
- Ліберець;
- Пльзень;
- Пардубиці.
У нових офісах користувачам буде доступний спектр послуг з відправлення різноманітних посилок.
Громадяни зможуть:
- отримувати та відправляти посилки вагою до 30 кг до/з України;
- пересилати посилки у будь-яку європейську країну, де працює "Нова пошта".
Також клієнти зможуть замовляти доставку кур’єром на будь-яку адресу у Пльзені чи Пардубиці за додаткову плату.
Офіс Nova Post у місті Пльзень працює за такою адресою:
- Mikulášské nám. 630/2, 326 00;
у місті Пардубиці за адресою:
- Sladkovského 458, 530 02.
Графік роботи обох відділень: з понеділка по суботу.
Тривалість доставки з України — від п'яти робочих днів.
Плани Нової пошти у Чехії
Очікується відкриття нових офісів Нової пошти в чеських містах.
"Задля комфорту наших клієнтів наступними ми відкриємо відділення у містах Острава, Млада Болеслав та Чеські Будейовиці. Ми також плануємо розвивати мережу відділень всередині вже існуючих бізнесів, а отже запрошуємо до співпраці власників магазинів, супермаркетів, коворкінгів, салонів хімчисток одягу та інших", — повідомив керівник компанії в цій країні Андрій Артеменко.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Нова пошта запропонувала клієнтам новий сервіс. Він передбачає можливість пакування посилок кур'єром і вимагає додаткової оплати.
Також ми писали, що Нова пошта змінила правила доставки у Європі. Тепер посилки можна відправляти між країнами, де представлена компанія.
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