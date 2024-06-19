Новая почта открыла новые офисы в ЕС — где доступны услуги

Отделение Новой почты. Фото: budgetrip

Украинская логистическая компаниия "Новая почта", работающая в странах Европы под брендом Nova Post, открыла еще два отделения в Чехии. Новые офисы заработали в городах Пльзень и Пардубице.

Об этом пишет Root-nation, ссылаясь на сообщения компании.

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Как отмечается, компания расширяет сеть отделений в Чехии и теперь доступна в пяти городах:

Прага;

Брно;

Либерец;

Пльзень;

Пардубице.

В новых офисах пользователям будет доступен спектр услуг по отправке различных посылок.

Граждане смогут:

получать и отправлять посылки весом до 30 кг в/из Украины;

пересылать посылки в любую европейскую страну, где работает Новая почта.

Также клиенты смогут заказывать доставку курьером по любому адресу в Пльзене или Пардубице за дополнительную плату.

Офис Nova Post в городе Пльзень работает по следующему адресу:

Mikulášské nám. 630/2, 326 00;

в городе Пардубице по адресу:

Sladkovského 458, 530 02.

График работы обоих отделений: с понедельника по субботу.

Продолжительность доставки из Украины — от пяти рабочих дней.

Планы Новой почты в Чехии

Ожидается открытие новых офисов Новой почты в чешских городах.

"Для комфорта наших клиентов следующими мы откроем отделения в городах Острава, Млада Болеслав и Чешские Будейовицы. Мы также планируем развивать сеть отделений внутри уже существующих бизнесов, а значит приглашаем к сотрудничеству владельцев магазинов, супермаркетов, коворкингов, салонов химчисток одежды и других", — сообщил руководитель компании в этой стране Андрей Артеменко.

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта предложила клиентам новый сервис. Он предусматривает возможность упаковки посылок курьером и требует дополнительной оплаты.

Мы также писали, что Новая почта изменила правила доставки в Европе. Теперь посылки можно отправлять между странами, где представлена компания.