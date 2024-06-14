Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нова пошта змінила правила — за що доведеться платити більше arrow

Нова пошта змінила правила — за що доведеться платити більше

14 червня 2024 10:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нова пошта пропонує зручну та недорогу послугу клієнтам — деталі
Посилка в руках. Фото: novaposhta.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українська логістична компанія "Нова пошта" пропонує своїм клієнтам новий сервіс. Він передбачає можливість пакування посилок кур'єром і вимагає додаткової оплати.

Про це повідомили у компанії, пише видання Oboz.ua.

Читайте також:

Сервіс із пакування посилок кур'єром

Послуга працює так: раніше під час виклику кур'єра необхідно було самостійно запакувати річ у свою коробку, а тепер кур'єр запропонує свою та запакує.

У компанії зазначили, що зробити замовлення послуги можна у мобільному застосунку "Нова пошта" чи оголосивши особисто кур'єру під час відправлення. За такий сервіс необхідно буде додатково заплатити.

"Відправляючи посилку за допомогою кур’єра, не потрібно турбуватись про те, щоб знайти коробку для пакування свого відправлення. Це зробить сам кур’єр, коли приїде до відправника додому або в офіс, аби забрати посилку", — розповіли у компанії.

Як скористатися новою послугою та скільки коштує

Клієнт може замовити послугу упаковки у мобільному застосунку так:

  • під час оформлення необхідно вказати розмір коробки (на вибір запропонують малу, середню або велику);
  • обрати "упакувати";
  • у разі крихкості відправки — треба обрати пункт "крихка посилка";
  • передати посилку кур'єру, а він її запакує в коробку.

Скільки коштує нова послуга Нової пошти

Оплату за упаковку буде додано до послуги доставки. Вартість тари:

  • конверт для документів/пакет для одягу на 0,5 — 4 кг — безплатно;
  • мала коробка (до 2 кг) — 10 гривень;
  • середня коробка (до 10 кг) — 30 гривень;
  • велика коробка (до 30 кг) — 70 гривень;
  • бульбашки для крихких відправлень — 15 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нова пошта змінила правила доставки у Європі. Тепер посилки можна відправляти між країнами, де представлена компанія.

Також ми писали, що Нова пошта запрацювала у Британії. Вона стала 13 європейською країною, де доступні поштові послуги української компанії.

бізнес
Нова пошта
послуги
пошта
ціни
посилки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення