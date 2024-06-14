Нова пошта пропонує зручну та недорогу послугу клієнтам — деталі

Посилка в руках. Фото: novaposhta.ua

Українська логістична компанія "Нова пошта" пропонує своїм клієнтам новий сервіс. Він передбачає можливість пакування посилок кур'єром і вимагає додаткової оплати.

Про це повідомили у компанії, пише видання Oboz.ua.

Читайте також:

Сервіс із пакування посилок кур'єром

Послуга працює так: раніше під час виклику кур'єра необхідно було самостійно запакувати річ у свою коробку, а тепер кур'єр запропонує свою та запакує.

У компанії зазначили, що зробити замовлення послуги можна у мобільному застосунку "Нова пошта" чи оголосивши особисто кур'єру під час відправлення. За такий сервіс необхідно буде додатково заплатити.

"Відправляючи посилку за допомогою кур’єра, не потрібно турбуватись про те, щоб знайти коробку для пакування свого відправлення. Це зробить сам кур’єр, коли приїде до відправника додому або в офіс, аби забрати посилку", — розповіли у компанії.

Як скористатися новою послугою та скільки коштує

Клієнт може замовити послугу упаковки у мобільному застосунку так:

під час оформлення необхідно вказати розмір коробки (на вибір запропонують малу, середню або велику);

обрати "упакувати";

у разі крихкості відправки — треба обрати пункт "крихка посилка";

передати посилку кур'єру, а він її запакує в коробку.

Скільки коштує нова послуга Нової пошти

Оплату за упаковку буде додано до послуги доставки. Вартість тари:

конверт для документів/пакет для одягу на 0,5 — 4 кг — безплатно;

мала коробка (до 2 кг) — 10 гривень;

середня коробка (до 10 кг) — 30 гривень;

велика коробка (до 30 кг) — 70 гривень;

бульбашки для крихких відправлень — 15 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нова пошта змінила правила доставки у Європі. Тепер посилки можна відправляти між країнами, де представлена компанія.

Також ми писали, що Нова пошта запрацювала у Британії. Вона стала 13 європейською країною, де доступні поштові послуги української компанії.