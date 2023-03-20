Нова пошта суттєво збільшить кількість офісів у Польщі до літа — у яких містах працюватимуть

Десять відділень відкриють до кінця березня

Українська логістична компанія "Нова пошта" збільшить кількість відділень у Польщі у 2,5 раза до середини літа. Зокрема, 10 відділень відкриють до кінця березня.

Про це ЗМІ розповів CEO Nova Post Polska Дмитро Вергун.

Які плани у компанії

За словами представника "Нової пошти", компанія має намір збільшити кількість офісів у польських містах із нинішніх 20 до 50 відділень до липня цього року.

"До кінця березня плануємо відкрити ще 10 нових. Зокрема, в Ольштині, Радомі, Кельці, Ополе, Ченстхові, Бельсько-Бялі. Вже 27 березня відкриються відділення в Єленя-Гурі та Білостоку", – розповів він.

Вергун зазначив, що до кінця червня мережа покриватиме усі 16 воєводств країни. Всі 50 відділень Nova Post Polska прийматимуть посилки до 100 кг.

Зокрема, у Варшаві зараз працюють шість відділень, а до кінця року кількість зросте до 15.

Загалом з 3 жовтня минулого року компанія запустила 20 відділень та отримала документ, який надає їй офіційний статус поштового оператора у Польщі.

Вихід на міжнародні ринки

Раніше у компанії "Нова пошта" заявляли, що планують зробити її міжнародною. Вона має намір масштабуватися, вийшовши на найбільші ринки Європи, Сполучених Штатів та Китаю. Цей шлях почнеться з Європи. Нові офіси відкриються у:

Польщі;

Німеччині;

Румунії;

Чехії;

Литві;

Латвії;

Естонії.

Зокрема, відкриття відділень Nova Post у Німеччині очікується у квітні поточного року. Офіси з'являться у більш ніж десяти містах. Також компанія запрацює у Литві 20 березня 2023 року. Перше відділення мають намір відкрити у Вільнюсі.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, клієнти можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.

Також українці скаржилися на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.