Нова пошта суттєво збільшить кількість офісів у Польщі до літа — у яких містах працюватимуть

"Нова пошта" суттєво збільшить кількість офісів у Польщі до літа: у яких містах
Українська логістична компанія "Нова пошта" збільшить кількість відділень у Польщі у 2,5 раза до середини літа. Зокрема, 10 відділень відкриють до кінця березня.
Про це ЗМІ розповів CEO Nova Post Polska Дмитро Вергун.
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Які плани у компанії
За словами представника "Нової пошти", компанія має намір збільшити кількість офісів у польських містах із нинішніх 20 до 50 відділень до липня цього року.
"До кінця березня плануємо відкрити ще 10 нових. Зокрема, в Ольштині, Радомі, Кельці, Ополе, Ченстхові, Бельсько-Бялі. Вже 27 березня відкриються відділення в Єленя-Гурі та Білостоку", – розповів він.
Вергун зазначив, що до кінця червня мережа покриватиме усі 16 воєводств країни. Всі 50 відділень Nova Post Polska прийматимуть посилки до 100 кг.
Зокрема, у Варшаві зараз працюють шість відділень, а до кінця року кількість зросте до 15.
Загалом з 3 жовтня минулого року компанія запустила 20 відділень та отримала документ, який надає їй офіційний статус поштового оператора у Польщі.
Вихід на міжнародні ринки
Раніше у компанії "Нова пошта" заявляли, що планують зробити її міжнародною. Вона має намір масштабуватися, вийшовши на найбільші ринки Європи, Сполучених Штатів та Китаю. Цей шлях почнеться з Європи. Нові офіси відкриються у:
- Польщі;
- Німеччині;
- Румунії;
- Чехії;
- Литві;
- Латвії;
- Естонії.
Зокрема, відкриття відділень Nova Post у Німеччині очікується у квітні поточного року. Офіси з'являться у більш ніж десяти містах. Також компанія запрацює у Литві 20 березня 2023 року. Перше відділення мають намір відкрити у Вільнюсі.
Більше про "Нову пошту"
Нагадаємо, клієнти можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.
Також українці скаржилися на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.