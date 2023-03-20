Новая почта существенно увеличит количество офисов в Польше до лета — в каких городах будут работать

Десять отделений откроют к концу марта

Украинская логистическая компания "Новая почта" увеличит количество отделений в Польше в 2,5 раза до середины лета. В частности, 10 отделений откроют до конца марта.

Об этом СМИ рассказал CEO Nova Post Polska Дмитрий Вергун.

Какие планы у компании

По словам представителя "Новой почты", компания намерена увеличить количество офисов в польских городах с нынешних 20 до 50 отделений до июля этого года.

"До конца марта планируем открыть еще 10 новых. В частности, в Ольштыне, Радоме, Кельце, Ополе, Ченстхове, Бельско-Бяле. Уже 27 марта откроются отделения в Еленя-Гуре и Белостоке", – рассказал он.

Вергун отметил, что до конца июня сеть будет охватывать все 16 воеводств страны. Все 50 отделений Nova Post Polska будут принимать посылки до 100 кг.

В Варшаве сейчас работают шесть отделений, а к концу года количество вырастет до 15.

Всего с 3 октября прошлого года компания запустила 20 отделений и получила документ, предоставляющий ей официальный статус почтового оператора в Польше.

Выход на международные рынки

Ранее в компании "Новая почта" заявляли, что планируют сделать ее международной. Она намерена масштабироваться, выйдя на крупнейшие рынки Европы, США и Китая. Этот путь начнется с Европы. Новые офисы откроются в:

Польше;

Германии;

Румынии;

Чехии;

Литве;

Латвии;

Эстонии.

В частности, открытие отделений Nova Post в Германии ожидается в апреле этого года. Офисы появятся в более чем десяти городах. Также компания будет работать в Литве с 20 марта 2023 года. Первое отделение намерены открыть в Вильнюсе.

Больше о "Новой почте"

Напомним, клиенты могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.

Также украинцы жаловались на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.