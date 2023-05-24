Новая почта заработает в Чехии — где и когда

Обслуживание клиентов "Новой почты". Фото: google.com

Украинская логистическая компания "Новая почта" анонсировала открытие первого офиса в еще одной стране Европейского Союза (ЕС). Новое отделение заработает в Чехии.

Об этом сообщили в компании.

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Подробности

Как отмечается, "Новая почта" с 5 июня 2023 года запустит предоставление почтовых услуг в Чехии. Компания заработает под брендом Nova Post в Праге.

Клиенты компании смогут отправлять документы, посылки и даже грузы из украинских городов в Чехию. Отправка будет возможна как в отделение, так и по адресу.



"Имеете родственников или знакомых в Чехии? Теперь вы можете отправлять им подарки, гостинцы или просто необходимые вещи! А именно сейчас у вас есть возможность получить промокод со скидкой 15% на первую отправку в Чехию", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Nova Post в Чехии возглавил Владимир Стеренчук. Он до этого руководил R&D направлением и отвечал за разработку инноваций для разных направлений бизнеса — от роботизации терминалов до доставки беспилотниками.

Планы "Новой почты"

К 2025 году "Новая почта" хочет инвестировать 10 млн евро в развитие в Европе и открыть 200 отделений в 30 странах, собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26. На днях авиакомпания Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига

Сертификат эксплуатанта Supernova Airline получила в январе этого года. Параллельно в компании работают над расширением географии и спектра услуг.

Также мы писали, что компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности весной открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.

Напомним, Новая почта возобновила возможность отправки пищевых продуктов в страны Европейского Союза (ЕС). Отправку приостанавливали из-за введения ограничений на польской таможне.

Также мы писали, что украинская логистическая компания заявила об открытии нового офиса в Литве. Заработало грузовое отделение по адресу Каунас, Student g. 16.