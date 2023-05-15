Нова пошта вкотре розширила бізнес в країнах ЄС

Відділення "Нової пошти" на території ЄС. Фото: пресслужба "Нової пошти"

Українська логістична компанія "Нова пошта" заявила про чергове розширення бізнесу в країнах Європейського Союзу (ЄС). Цього разу йдеться про Литву.

Про це інформує пресслужба компанії.

Читайте також:

Де відкрили офіс Nova Post

Як зазначили у "Новій пошті", у Литві з'явився вже другий офіс Nova Post. Цього разу запрацювало вантажне відділення за адресою Каунас, Studentų g. 16. Там клієнти компанії зможуть відправляти та одержувати документи, посилки та вантажі до 1 тисячі кілограмів. Працювати нова точка Nova Post щодня. На доставку відводиться п'ять робочих днів.

Тепер в українців із Каунаса та навколишніх населених пунктів з'явилася можливість відправки речей в Україну. Також передбачена адресна доставка у будь-яке місто у Литві чи в Україні.

Варто зауважити, що перший офіс Nova Post у Литві запрацював у березні у Вільнюсі. Литва стала другою європейською країною, охопленою українським поштовим оператором "Нова пошта". За статистикою, найчастіше в Україну пересилають документи, одяг, взуття, косметику, книги.

Плани "Нової пошти" щодо ринку ЄС

До 2025-го "Нова пошта" хоче інвестувати 10 млн євро у розвиток у Європі та відкрити 200 відділень у 30 країнах, зібрати флот із чотирьох літаків. Зараз компанія має флот із двох бортів Ан-26.

Зазначається, що після запуску Supernova Airlines перші її маршрути проляжуть у напрямку Рига — Жешув та Жешув — Кишинів. Сертифікат експлуатанта Supernova Airline отримала у січні поточного року. Паралельно у компанії працюють над розширенням географії та спектру послуг.

Також ми писали, що компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, навесні відкрили офіси у нових польських містах. Тепер поштові послуги Nova Post доступні у містах Білосток, Бидгощ, Щецин, Ченстохова, Кельці, Єленя-Гура, Гожув Великопольський та Ополе. Запрацювали два нових відділення у Кракові.

Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" відновила можливість відправлення харчових продуктів у країни Європейського Союзу (ЄС). Відправку призупиняли через запровадження обмежень на польській митниці.

Також ми писали, що компанія підбила підсумки роботи за минулий рік. Як розповіли представники компанії, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни. Водночас усередині країни активність доставок посилок була нижчою.