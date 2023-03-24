Нова пошта вкладе мільйони євро у бізнес в ЄС — в яких країнах

Планують відкрити 200 відділень

Українська логістична компанія "Нова пошта" має намір у найближчі роки влити у розвиток бізнесу на значній території Європейського Союзу (ЄС) мільйони євро. Планують відкрити 200 відділень.

Такими намірами поділився співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

Відкриття нових офісів Nova Post

Як розповів співвласник компанії, у розвиток бізнесу у країнах Європи вкладуть 10 мільйонів євро до 2025 року. Мають запрацювати 200 нових відділень у 30-ти європейських країнах.

"Буде інвестовано 10 млн євро. Загалом ми плануємо відкрити 200 відділень у 30-ти країнах", — зауважив він.

Він нагадав, що днями запрацювало відділення у Литві. Там планують відкрити щонайменше три відділення, також по одному в Ризі й Таллінні. Це буде залежати від кількості клієнтів та відправлень.

У Німеччині з'являться відділення у 12 містах, починаючи з травня поточного року.

"Перше з'явиться в Берліні на початку травня. Робота там уже активно триває", — уточнив співвласник "Нової пошти".

Вихід на ринок ЄС у 2022-му

За його словами, у розвиток мережі в Польщі компанія інвестувала 1 млн євро. Так, минулого року "Нова пошта" відкрила 20 відділень. Мають намір збільшити кількість офісів у польських містах до 50-ти до липня цього року.

Там в офісах працюють українці, які обслуговують відвідувачів українською та польською мовами. Клієнти компанії можуть надсилати в Україну посилки вагою до 30 кілограмів. Термін доставки — від п'яти днів. Оплата послуги доступна як готівкою, так і банківською карткою.

Подальші плани

Раніше у компанії "Нова пошта" заявляли, що планують зробити її міжнародною. Вона має намір масштабуватися, вийшовши на найбільші ринки Європи, Сполучених Штатів та Китаю. Цей шлях почнеться з Європи.

Мають намір запустити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" скаржаться на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.

Клієнти можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.