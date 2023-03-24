Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow "Новая почта" вложит миллионы евро в бизнес на значительной территории ЕС arrow

"Новая почта" вложит миллионы евро в бизнес на значительной территории ЕС

24 марта 2023 15:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта вложит миллионы евро в бизнес в ЕС — в каких странах
Планируют открыть 200 отделений
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская логистическая компания "Новая почта" намерена в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Планируется открыть 200 отделений.

Такими намерениями поделился совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Читайте также:

Открытие новых офисов Nova Post

Как рассказал совладелец компании, в развитие бизнеса в странах Европы вложат 10 миллионов евро до 2025 года. Должны заработать 200 новых отделений в 30 европейских странах.

"Будет инвестировано 10 млн евро. Всего мы планируем открыть 200 отделений в 30-ти странах", — отметил он.

Он напомнил, что на днях заработало отделение в Литве. Там планируют открыть по меньшей мере три офиса, также по одному в Риге и Таллинне. Это зависит от количества клиентов и отправлений.

В Германии появятся отделения в 12 городах, начиная с мая этого года.

"Первое появится в Берлине в начале мая. Работа там уже активно продолжается", — уточнил совладелец "Новой почты".

Выход на рынок ЕС в 2022 году

По его словам, в развитие сети в Польше компания инвестировала 1 млн евро. Так, в прошлом году "Новая почта" открыла 20 отделений. Намерены увеличить количество офисов в польских городах до 50-ти до июля этого года.

Там в офисах работают украинцы, которые обслуживают посетителей на украинском и польском языках. Клиенты компании могут посылать в Украину посылки весом до 30 килограммов. Срок доставки — от пяти дней. Оплата услуги доступна как наличными, так и банковской картой.

Дальнейшие планы

Ранее в компании "Новая почта" заявляли, что планируют сделать ее международной. Она намерена масштабироваться, выйдя на крупнейшие рынки Европы, США и Китая. Этот путь начнется с Европы.

Намерены запустить собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу.

Больше о "Новой почте"

Напомним, клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.

Клиенты могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:05 Какие знаки зодиака расцветут после 25 марта: переход на летнее время подарит прилив энергии

17:00 В Одесской области мужчина стал фигурантом уголовного дела за перевозку "уклонистов" за границу

16:59 Украинцы поддержали петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой Могиле

Новина з фото

16:36 Глава "ДНР" заявил, что порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр рф: детали

Эксклюзив

16:30Испания предоставит Украине более 14 миллионов евро для продовольственной программы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:15 Экс-руководителя Харьковского авиационного завода подозревают в присвоении почти полмиллиона евро

16:15 КС Армении признал, что обязательства по Римскому уставу соответствуют конституции

16:14 Мудрик, Зинченко, Миколенко и Забарный сыграют в матче звезд АПЛ

16:13 Оккупационные власти Крыма начали массово бежать и вывозить родственников с полуострова

Эксклюзив

16:00США поддерживает программу Зеленского "Зерно из Украины"

Новина з відео

15:46 соловьев рассердился из-за Галкина: пропагандист выдвинул требования властям рф

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з відео

14:01 Украина передала россии часть пленных оккупантов без обмена: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:40 Флоту рф уже не так спокойно в своей "тихой гавани", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужный вспомнил о ракетном ударе по базе оккупантов в Бердянске

Новина з відео

12:26 Linkin Park представил неизданную ранее песню, видеоряд к которой подобрал искусственный интеллект

Новина з відео

12:10 "Зерновая сделка": рф пытается манипулировать миром

Новина з відео

11:58 Солистка группы KAZKA посвятила новую песню своему бойфренду и намекнула на свадьбу

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

Актуальное по теме

None 24 Март 15:15

Какие знаки зодиака расцветут после 25 марта: переход на летнее время подарит прилив энергии

None 24 Март 16:19

В Одесской области мужчина стал фигурантом уголовного дела за перевозку "уклонистов" за границу

None 24 Март 16:59

Украинцы поддержали петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой Могиле

None 24 Март 16:36

Глава "ДНР" заявил, что порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр рф: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB