Новая почта вложит миллионы евро в бизнес в ЕС — в каких странах

Планируют открыть 200 отделений

Украинская логистическая компания "Новая почта" намерена в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Планируется открыть 200 отделений.

Такими намерениями поделился совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Открытие новых офисов Nova Post

Как рассказал совладелец компании, в развитие бизнеса в странах Европы вложат 10 миллионов евро до 2025 года. Должны заработать 200 новых отделений в 30 европейских странах.

"Будет инвестировано 10 млн евро. Всего мы планируем открыть 200 отделений в 30-ти странах", — отметил он.

Он напомнил, что на днях заработало отделение в Литве. Там планируют открыть по меньшей мере три офиса, также по одному в Риге и Таллинне. Это зависит от количества клиентов и отправлений.

В Германии появятся отделения в 12 городах, начиная с мая этого года.

"Первое появится в Берлине в начале мая. Работа там уже активно продолжается", — уточнил совладелец "Новой почты".

Выход на рынок ЕС в 2022 году

По его словам, в развитие сети в Польше компания инвестировала 1 млн евро. Так, в прошлом году "Новая почта" открыла 20 отделений. Намерены увеличить количество офисов в польских городах до 50-ти до июля этого года.

Там в офисах работают украинцы, которые обслуживают посетителей на украинском и польском языках. Клиенты компании могут посылать в Украину посылки весом до 30 килограммов. Срок доставки — от пяти дней. Оплата услуги доступна как наличными, так и банковской картой.

Дальнейшие планы

Ранее в компании "Новая почта" заявляли, что планируют сделать ее международной. Она намерена масштабироваться, выйдя на крупнейшие рынки Европы, США и Китая. Этот путь начнется с Европы.

Намерены запустить собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу.

Больше о "Новой почте"

Напомним, клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.

Клиенты могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.