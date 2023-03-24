Новая почта вложит миллионы евро в бизнес в ЕС — в каких странах

"Новая почта" вложит миллионы евро в бизнес на значительной территории ЕС
Украинская логистическая компания "Новая почта" намерена в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Планируется открыть 200 отделений.
Такими намерениями поделился совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.
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Открытие новых офисов Nova Post
Как рассказал совладелец компании, в развитие бизнеса в странах Европы вложат 10 миллионов евро до 2025 года. Должны заработать 200 новых отделений в 30 европейских странах.
"Будет инвестировано 10 млн евро. Всего мы планируем открыть 200 отделений в 30-ти странах", — отметил он.
Он напомнил, что на днях заработало отделение в Литве. Там планируют открыть по меньшей мере три офиса, также по одному в Риге и Таллинне. Это зависит от количества клиентов и отправлений.
В Германии появятся отделения в 12 городах, начиная с мая этого года.
"Первое появится в Берлине в начале мая. Работа там уже активно продолжается", — уточнил совладелец "Новой почты".
Выход на рынок ЕС в 2022 году
По его словам, в развитие сети в Польше компания инвестировала 1 млн евро. Так, в прошлом году "Новая почта" открыла 20 отделений. Намерены увеличить количество офисов в польских городах до 50-ти до июля этого года.
Там в офисах работают украинцы, которые обслуживают посетителей на украинском и польском языках. Клиенты компании могут посылать в Украину посылки весом до 30 килограммов. Срок доставки — от пяти дней. Оплата услуги доступна как наличными, так и банковской картой.
Дальнейшие планы
Ранее в компании "Новая почта" заявляли, что планируют сделать ее международной. Она намерена масштабироваться, выйдя на крупнейшие рынки Европы, США и Китая. Этот путь начнется с Европы.
Намерены запустить собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу.
Больше о "Новой почте"
Напомним, клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.
Клиенты могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтамате.