"Нова Пошта" підбила підсумки роботи за час війни

Компанія продовжувала платити податки та розширювати бізнес

Українська логістична компанія "Нова пошта" підбила підсумки роботи за минулий рік. Так, під час війни вона продовжувала платити податки, відкривати нові відділення та підтримувати армію.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Як розповіли представники компанії, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни.

Водночас усередині країни активність доставок посилок була нижчою. Українці отримали 315 млн посилок, зокрема 2,6 млн тонн вантажів. Це на 15% менше, ніж 2021-го. Традиційно найбільше навантаження з доставки посилок припало на кінець грудня. Зокрема, за добу доставили рекордні 1,9 млн новорічних відправлень.

Минулого року "Нова пошта Глобал" доставила 5,6 млн міжнародних посилок. Кількість таких відправлень зросла удев'ятеро. Найбільше посилок доставили у Польщу та Німеччину.

"Нова пошта" відкрила нові відділення у Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій областях. Зокрема, деякі з них запрацювали у прифронтових містах: Ізюмі, Старому Салтові, Харкові, Святогірську та Лимані.

За минулий рік компанія перерахувала у бюджети країни 7,1 мільярда гривень податків та зборів, що більше на 700 млн гривень порівняно з 2021-м. 388 млн гривень інвестувала у закупівлю амуніції, дронів, генераторів та іншого устаткування для армії.

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"Нова пошта" має намір у найближчі роки влити у розвиток бізнесу на значній території Європейського Союзу (ЄС) мільйони євро. Планують відкрити 200 відділень.

Клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" скаржаться на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.

Громадяни можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.