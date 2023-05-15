"Новая почта" в очередной раз расширила бизнес в странах ЕС

Отделение "Новой почты" на территории ЕС. Фото: пресс-служба "Новой почты"

Украинская логистическая компания "Новая почта" заявила об очередном расширении бизнеса в странах Европейского Союза (ЕС). На этот раз речь идет о Литве.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Где открыли офис Nova Post

Как отметили в Новой почте, в Литве появился уже второй офис Nova Post. В этот раз заработало грузовое отделение по адресу Каунас, Studentų g. 16. Там клиенты компании могут отправлять и получать документы, посылки и грузы до 1 тысячи килограммов. Работать новая точка Nova Post будет каждый день. На доставку отводится 5 рабочих дней.

Теперь у украинцев из Каунаса и окрестных населенных пунктов появилась возможность отправки вещей в Украину. Также предусмотрена адресная доставка в любой город в Литве или Украине.

Следует отметить, что первый офис Nova Post в Литве заработал в марте в Вильнюсе. Литва стала второй европейской страной, охваченной украинским почтовым оператором "Новая почта". По статистике, чаще всего в Украину пересылают документы, одежду, обувь, косметику, книги.

Планы "Новой почты" по рынку ЕС

К 2025 году "Новая почта" хочет инвестировать 10 млн евро в развитие в Европе и открыть 200 отделений в 30 странах, собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26.

Отмечается, что после запуска Supernova Airlines первые ее маршруты откроются в направлении Рига — Жешув и Жешув — Кишинев. Сертификат эксплуатанта Supernova Airline получила в январе этого года. Параллельно компании работают над расширением географии и спектра услуг.

Также мы писали, что компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности весной открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.

Напомним, украинская логистическая компания "Новая почта" возобновила возможность отправки пищевых продуктов в страны Европейского Союза (ЕС). Отправку приостанавливали из-за введения ограничений на польской таможне.

Также мы писали, что компания подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, в несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны. В то же время внутри страны активность поставок посылок была ниже.