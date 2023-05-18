Нова пошта заявила про серйозний збій

Мобільний застосунок "Нової пошти". Фото: novaposhta.ua

Українська логістична компанія "Нова Пошта" заявила про серйозний технічний збій. Зокрема, користувачі масово скаржаться на проблеми із мобільним застосунком пошти.

Про це свідчить інформація на офіційній сторінці "Нової пошти" у соцмережі Facebook.

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Що відомо про масштабний збій

На сторінці компанії у соцмережі клієнти "Нової пошти" пишуть про проблеми із використанням мобільного застосунку пошти. Ним неможливо скористатися з вечора 17 травня. Йдеться про проблеми з авторизацією.

Також українці повідомляють про неможливість здійснити оплату дистанційно. Розрахуватися за послуги поштового оператора можна виключно готівкою. Не мають доступу до своїх посилок, які були відправлені на поштомати.

Представники "Нової Пошти" у мережі пишуть, що дійсно стався масштабний технічний збій. Проте фахівці вже працюють над відновленням повноцінної роботи.

Джерело: сторінка Нової пошти у Facebook

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Нагадаємо, раніше логістична компанія заявила про чергове розширення бізнесу в країнах Європейського Союзу (ЄС). Цього разу йдеться про Литву.

Також ми писали, що компанія підбила підсумки роботи за минулий рік. Як розповіли представники компанії, за 2022 рік "Нова пошта" відкрила одну тисячу нових відділень, кількаразово збільшила доставку посилок від громадян в європейські країни. Водночас усередині країни активність доставок посилок була нижчою.