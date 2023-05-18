Новая почта заявила о серьезном сбое

Мобильное приложение "Новой почты". Фото: novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая Почта" заявила о серьезном техническом сбое. В частности, пользователи массово жалуются на проблемы с мобильным приложением почты.

Об этом свидетельствует информация на официальной странице "Новой почты" в соцсети Facebook.

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Что известно о масштабном сбое

На странице компании в соцсети клиенты "Новой почты" пишут о проблемах с использованием мобильного приложения почты. Им невозможно воспользоваться с вечера 17 мая. Речь идет о проблемах с авторизацией.

Также украинцы сообщают о невозможности произвести оплату дистанционно. Рассчитаться за услуги почтового оператора можно исключительно наличными. Нет доступа к своим посылкам, которые были отправлены на почтоматы.

Представители "Новой почты" в сети пишут, что действительно произошел масштабный технический сбой. Однако специалисты уже работают над возобновлением полноценной работы.

Источник: страница Новой почты в Facebook

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Напомним, ранее логистическая компания заявила об очередном расширении бизнеса в странах Европейского Союза (ЕС). На этот раз речь идет о Литве.

Также мы писали, что компания подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны. В то же время внутри страны активность поставок посылок была ниже.