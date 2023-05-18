Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow "Новая почта" заявила о серьезном сбое: что произошло arrow

"Новая почта" заявила о серьезном сбое: что произошло

18 мая 2023 11:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта заявила о серьезном сбое
Мобильное приложение "Новой почты". Фото: novaposhta.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская логистическая компания "Новая Почта" заявила о серьезном техническом сбое. В частности, пользователи массово жалуются на проблемы с мобильным приложением почты.

Об этом свидетельствует информация на официальной странице "Новой почты" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что известно о масштабном сбое

На странице компании в соцсети клиенты "Новой почты" пишут о проблемах с использованием мобильного приложения почты. Им невозможно воспользоваться с вечера 17 мая. Речь идет о проблемах с авторизацией.

Также украинцы сообщают о невозможности произвести оплату дистанционно. Рассчитаться за услуги почтового оператора можно исключительно наличными. Нет доступа к своим посылкам, которые были отправлены на почтоматы.

Представители "Новой почты" в сети пишут, что действительно произошел масштабный технический сбой. Однако специалисты уже работают над возобновлением полноценной работы.

Новая почта

Новая почта

Новая почта

Источник: страница Новой почты в Facebook

Больше о "Новой почте"

Напомним, ранее логистическая компания заявила об очередном расширении бизнеса в странах Европейского Союза (ЕС). На этот раз речь идет о Литве.

Также мы писали, что компания подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны. В то же время внутри страны активность поставок посылок была ниже.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас