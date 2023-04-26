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"Нова пошта" запустила модульні відділення: де відкриються

26 квітня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта запустила модульні відділення — де відкриються
Працівник відділення "Нової пошти". Фото:google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова пошта" оголосила про запуск нового формату відділень. Йдеться про модульні мобільні відділення.

Про це повідомляє пресцентр компанії.

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Де запрацюють мобільні відділення

Як зазначають у "Новій пошті", відкриватимуть модульні мобільні відділення на деокупованих територіях.

Такі поштові відділення матимуть площу 68 кв. м та складатимуться з чотирьох модулів. Так, буде клієнтська зона з "примірювальною", складське приміщення для зберігання посилок, тераса з поштоматом, а також крита зона для завантаження/розвантаження транспорту. Відділення оснастять приладами для обігріву та автоматичними розсувними дверима. На встановлення та відкриття відділення знадобиться лише 1-2 дні.

"Нова пошта" перше модульне мобільне відділення відкрила у місті Великий Бурлук Харківської області. Воно працює з 11:00 до 16:00 щодня, окрім неділі. Клієнтам пропонують відправляти посилки до 10 кг.

Загалом у 2023 році "Нова пошта" має намір зробити та встановити 20 мобільних відділень.

Плани виходу на ринки ЄС

Раніше у "Новій пошті" розповіли про наміри у найближчі роки влити у розвиток бізнесу на значній території Європейського Союзу (ЄС) мільйони євро. Там у 30 країнах планують відкрити 200 відділень.

Зокрема, у розвиток мережі в Польщі компанія інвестувала 1 млн євро. Так, минулого року "Нова пошта" відкрила 20 відділень. Мають намір збільшити кількість офісів у польських містах до 50 до липня цього року.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" скаржаться на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.

Клієнти можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.

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