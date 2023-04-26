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"Новая почта" запустила модульные отделения: где откроются

26 апреля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новая почта запустила модульные отделения – где откроются
Работник отделения "Новой почты". Фото:google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская логистическая компания "Новая почта" объявила о запуске нового формата отделений. Речь идет о модульных мобильных отделениях.

Об этом сообщает пресс-центр компании.

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Где заработают мобильные отделения

Как отмечают в "Новой почте", будут открывать модульные мобильные отделения на деоккупированных территориях.

Такие почтовые отделения будут иметь площадь 68 кв. м и будут состоять из четырех модулей. Так, будет клиентская зона с "примерной", складское помещение для хранения посылок, терраса с почтоматом, а также крытая зона для погрузки/разгрузки транспорта. Отделения оснастят приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями. На установку и открытие отделения потребуется всего 1-2 дня.

"Новая почта" первое модульное мобильное отделение открыла в городе Большой Бурлук Харьковской области. Оно работает с 11:00 до 16:00 каждый день, кроме воскресенья. Клиентам предлагают отправлять посылки до 10 кг.

В 2023 году "Новая почта" намерена сделать и установить 20 мобильных отделений.

Планы выхода на рынки ЕС

Ранее в "Новой почте" рассказали о намерениях в ближайшие годы влить в развитие бизнеса на значительной территории Европейского Союза (ЕС) миллионы евро. Там в 30 странах планируют открыть 200 отделений.

В частности, на развитие сети в Польше компания инвестировала 1 млн евро. Так, в прошлом году "Новая почта" открыла 20 отделений. Намерены увеличить количество офисов в польских городах до 50 до июля этого года.

Больше о "Новой почте"

Напомним, клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" жалуются на то, что конечная стоимость посылок становится выше, чем заявлено во время отправки. В компании дали пояснения.

Клиенты могут не получить своевременно посылку в почтомат из-за автоматической переадресации. "Новая почта" объясняет, что это возможно в случае отсутствия свободных мест в почтомате.

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