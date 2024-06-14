Новая почта предлагает удобную и недорогую услугу клиентам — детали

Новая почта изменила правила — за что придется платить больше
Украинская логистическая компания "Новая почта" предлагает своим клиентам новый сервис. Он предусматривает возможность упаковки посылок курьером и требует дополнительной оплаты.
Об этом сообщили в компании, пишет издание Oboz.ua.
Сервис по упаковке посылок курьером
Услуга работает так: раньше во время вызова курьера необходимо было самостоятельно упаковать вещь в свою коробку, а теперь курьер предложит свою и упакует.
В компании отметили, что сделать заказ услуги можно в мобильном приложении "Новая почта" или объявив лично курьеру во время отправки. За такой сервис нужно будет дополнительно заплатить.
"Отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своей отправки. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку", — рассказали в компании.
Как воспользоваться новой услугой и сколько стоит
Клиент может заказать услугу упаковки в мобильном приложении так:
- при оформлении необходимо указать размер коробки (на выбор предложат малую, среднюю или большую);
- выбрать "упаковать";
- в случае хрупкости отправки нужно выбрать пункт "хрупкая посылка";
- передать посылку курьеру, а он ее упакует в коробку.
Сколько стоит новая услуга Новой почты
Оплата за упаковку будет добавлена к услуге доставки. Стоимость тары:
- конверт для документов/пакет для одежды на 0,5 — 4 кг — бесплатно;
- малая коробка (до 2 кг) — 10 гривен;
- средняя коробка (до 10 кг) — 30 гривен;
- большая коробка (до 30 кг) — 70 гривен;
- пузырьки для хрупких отправлений — 15 гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, Новая почта изменила правила доставки в Европе. Теперь посылки можно отправлять между странами, где представлена компания.
Также мы писали, что Новая почта заработала в Великобритании. Она стала 13-й европейской страной, где доступны почтовые услуги украинской компании.
Читайте Новини.LIVE!