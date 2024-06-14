Новая почта предлагает удобную и недорогую услугу клиентам — детали

Посылка в руках. Фото: novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта" предлагает своим клиентам новый сервис. Он предусматривает возможность упаковки посылок курьером и требует дополнительной оплаты.

Об этом сообщили в компании, пишет издание Oboz.ua.

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Сервис по упаковке посылок курьером

Услуга работает так: раньше во время вызова курьера необходимо было самостоятельно упаковать вещь в свою коробку, а теперь курьер предложит свою и упакует.

В компании отметили, что сделать заказ услуги можно в мобильном приложении "Новая почта" или объявив лично курьеру во время отправки. За такой сервис нужно будет дополнительно заплатить.

"Отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своей отправки. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку", — рассказали в компании.

Как воспользоваться новой услугой и сколько стоит

Клиент может заказать услугу упаковки в мобильном приложении так:

при оформлении необходимо указать размер коробки (на выбор предложат малую, среднюю или большую);

выбрать "упаковать";

в случае хрупкости отправки нужно выбрать пункт "хрупкая посылка";

передать посылку курьеру, а он ее упакует в коробку.

Сколько стоит новая услуга Новой почты

Оплата за упаковку будет добавлена к услуге доставки. Стоимость тары:

конверт для документов/пакет для одежды на 0,5 — 4 кг — бесплатно;

малая коробка (до 2 кг) — 10 гривен;

средняя коробка (до 10 кг) — 30 гривен;

большая коробка (до 30 кг) — 70 гривен;

пузырьки для хрупких отправлений — 15 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта изменила правила доставки в Европе. Теперь посылки можно отправлять между странами, где представлена компания.

Также мы писали, что Новая почта заработала в Великобритании. Она стала 13-й европейской страной, где доступны почтовые услуги украинской компании.