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Новая почта изменила правила — за что придется платить больше

14 июня 2024 10:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Новая почта предлагает удобную и недорогую услугу клиентам — детали
Посылка в руках. Фото: novaposhta.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинская логистическая компания "Новая почта" предлагает своим клиентам новый сервис. Он предусматривает возможность упаковки посылок курьером и требует дополнительной оплаты.

Об этом сообщили в компании, пишет издание Oboz.ua.

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Сервис по упаковке посылок курьером

Услуга работает так: раньше во время вызова курьера необходимо было самостоятельно упаковать вещь в свою коробку, а теперь курьер предложит свою и упакует.

В компании отметили, что сделать заказ услуги можно в мобильном приложении "Новая почта" или объявив лично курьеру во время отправки. За такой сервис нужно будет дополнительно заплатить.

"Отправляя посылку с помощью курьера, не нужно беспокоиться о том, чтобы найти коробку для упаковки своей отправки. Это сделает сам курьер, когда приедет к отправителю домой или в офис, чтобы забрать посылку", — рассказали в компании.

Как воспользоваться новой услугой и сколько стоит

Клиент может заказать услугу упаковки в мобильном приложении так:

  • при оформлении необходимо указать размер коробки (на выбор предложат малую, среднюю или большую);
  • выбрать "упаковать";
  • в случае хрупкости отправки нужно выбрать пункт "хрупкая посылка";
  • передать посылку курьеру, а он ее упакует в коробку.

Сколько стоит новая услуга Новой почты

Оплата за упаковку будет добавлена к услуге доставки. Стоимость тары:

  • конверт для документов/пакет для одежды на 0,5 — 4 кг — бесплатно;
  • малая коробка (до 2 кг) — 10 гривен;
  • средняя коробка (до 10 кг) — 30 гривен;
  • большая коробка (до 30 кг) — 70 гривен;
  • пузырьки для хрупких отправлений — 15 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Новая почта изменила правила доставки в Европе. Теперь посылки можно отправлять между странами, где представлена компания.

Также мы писали, что Новая почта заработала в Великобритании. Она стала 13-й европейской страной, где доступны почтовые услуги украинской компании.

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