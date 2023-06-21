Нова пошта запрацює у Німеччині — українцям обіцяють роботу

"Нова пошта" невдовзі запрацює у Німеччині: українцям обіцяють дати роботу
Українська логістична компанія "Нова пошта" планує відкрити своє перше відділення у Німеччині 30 червня 2023 року. На роботу обіцяють запросити також українців.
Про це інформує Ukrainian in Germany.
Відкриття офісів у Німеччині
Відділення "Нової пошти" запрацює у Берліні за такою адресою: Berlin, Charlottenstraße 79/80, 10117. Так, керівництво компанії продовжує втілювати план розвитку бізнесу на міжнародній арені. Друге відділення планують відкрити у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі та ще приблизно у десяти містах ФРН.
Ціна доставки посилок буде такою:
- до 2 кг — 12 євро;
- до 10 кг — 20 євро;
- до 30 кг — 30 євро.
Бізнес-клієнтам, які замовляють послуги від 100 євро на місяць, встановлені знижки. Графік роботи офісу:
- у будні — з 8:00 до 20:00;
- у вихідні — з 09:00 до 18:00.
Робота для українців
Раніше у компанії зауважували, що в німецьких офісах операторами працюватимуть також українці. Обіцяли проінформувати про це на офіційній сторінці.
"Зараз там перебуває понад мільйон українців. Тому запрошуємо до співпраці партнерів для розвитку своєї мережі відділень у містах: Франкфурт-на-Майні, Дортмунд, Ессен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден", — повідомили у компанії.
Більше про "Нову пошту"
Нагадаємо, "Нова пошта" відкрила своє друге відділення у Чехії. Воно працюватиме у столиці країни — Празі.
Також ми писали, що компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах.