Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow "Нова пошта" невдовзі запрацює у Німеччині: українцям обіцяють дати роботу arrow

"Нова пошта" невдовзі запрацює у Німеччині: українцям обіцяють дати роботу

21 червня 2023 23:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта запрацює у Німеччині — українцям обіцяють роботу
Працівник "Нової пошти" за кордоном. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська логістична компанія "Нова пошта" планує відкрити своє перше відділення у Німеччині 30 червня 2023 року. На роботу обіцяють запросити також українців.

Про це інформує Ukrainian in Germany.

Читайте також:

Відкриття офісів у Німеччині

Відділення "Нової пошти" запрацює у Берліні за такою адресою: Berlin, Charlottenstraße 79/80, 10117. Так, керівництво компанії продовжує втілювати план розвитку бізнесу на міжнародній арені. Друге відділення планують відкрити у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі та ще приблизно у десяти містах ФРН.

Ціна доставки посилок буде такою:

  • до 2 кг — 12 євро;
  • до 10 кг — 20 євро;
  • до 30 кг — 30 євро.

Бізнес-клієнтам, які замовляють послуги від 100 євро на місяць, встановлені знижки. Графік роботи офісу:

  • у будні — з 8:00 до 20:00;
  • у вихідні — з 09:00 до 18:00.

Робота для українців

Раніше у компанії зауважували, що в німецьких офісах операторами працюватимуть також українці. Обіцяли проінформувати про це на офіційній сторінці.

"Зараз там перебуває понад мільйон українців. Тому запрошуємо до співпраці партнерів для розвитку своєї мережі відділень у містах: Франкфурт-на-Майні, Дортмунд, Ессен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден", — повідомили у компанії.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, "Нова пошта" відкрила своє друге відділення у Чехії. Воно працюватиме у столиці країни — Празі. 

Також ми писали, що компанія продовжує розширювати бізнес на території Польщі та має амбітні плани. Зокрема, у перший місяць весни відкрили офіси у нових польських містах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB