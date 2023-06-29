"Новая почта" снизила цену доставки в США

Новая почта. Фото: фейсбук компании

В логистической компании "Новая почта" сообщили, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.

Об этом пишет пресс-служба "Новой почты".

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"Чтобы клиентам было выгоднее отправлять, "Новая почта" ввела удобную градацию тарифов для посылок с весом, где есть шаг — в 100 г. То есть клиент платит не в пределах весовых категорий до 2 кг, до 10 кг и до 30 кг, как было ранее. А разную цену — за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг и т.д.", — объясняют в компании.

Цены:

доставка документов до 100 г — 350 грн вместо 1300 грн;

посылка 0,5 кг — 650 грн вместо 1400 грн;

отправление на 15 кг — 4600 грн вместо 6800 грн.

Больше всего украинцы продают свои товары в Штатах через онлайн-платформы — Amazon, eBay, etsy.

Что больше всего интересует американцев из украинских вещей

Однако самыми популярными украинскими товарами среди потребителей США являются:

национальная одежда и изделия с украинской символикой,

декор для дома,

хендмейд и крафтовые товары — сувениры, украшения, аксессуары.

Срок доставки в Соединенные Штаты — от 10 дней в любой адрес по всей территории государства. Отправить посылку можно из любого отделения компании.

"Рынок США имеет отличные перспективы для развития. К тому же беспошлинный порог для ввоза товаров здесь составляет 800 долл., то есть все ниже этой стоимости доставляется без дополнительных таможенных платежей для получателя", — объяснил CEO "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.

Напомним, ранее украинская логистическая компания "Новая почта" расширила бизнес на территории еврозоны. Офис был открыт в новой стране.