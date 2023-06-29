"Новая почта" снизила цену доставки в США
В логистической компании "Новая почта" сообщили, что пересмотрели тарифы на доставку в США. Поэтому минимальная стоимость доставки посылок была снижена в четыре раза благодаря изменению системы тарификации.
Об этом пишет пресс-служба "Новой почты".
Какова будет цена на доставку
"Чтобы клиентам было выгоднее отправлять, "Новая почта" ввела удобную градацию тарифов для посылок с весом, где есть шаг — в 100 г. То есть клиент платит не в пределах весовых категорий до 2 кг, до 10 кг и до 30 кг, как было ранее. А разную цену — за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг и т.д.", — объясняют в компании.
Цены:
- доставка документов до 100 г — 350 грн вместо 1300 грн;
- посылка 0,5 кг — 650 грн вместо 1400 грн;
- отправление на 15 кг — 4600 грн вместо 6800 грн.
Больше всего украинцы продают свои товары в Штатах через онлайн-платформы — Amazon, eBay, etsy.
Что больше всего интересует американцев из украинских вещей
Однако самыми популярными украинскими товарами среди потребителей США являются:
- национальная одежда и изделия с украинской символикой,
- декор для дома,
- хендмейд и крафтовые товары — сувениры, украшения, аксессуары.
Срок доставки в Соединенные Штаты — от 10 дней в любой адрес по всей территории государства. Отправить посылку можно из любого отделения компании.
"Рынок США имеет отличные перспективы для развития. К тому же беспошлинный порог для ввоза товаров здесь составляет 800 долл., то есть все ниже этой стоимости доставляется без дополнительных таможенных платежей для получателя", — объяснил CEO "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.
Напомним, ранее украинская логистическая компания "Новая почта" расширила бизнес на территории еврозоны. Офис был открыт в новой стране.