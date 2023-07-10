Продаж сигарет — на підприємців чекають штрафи з 11 липня

Знак заборони на куріння сигарет. Фото: google.com

У вівторок, 11 липня, набудуть чинності нові норми антитютюнового законодавства. Йдеться про закон №1978, який передбачає заборону на реалізацію ароматизованих тютюнових виробів та інші вимоги.

Про це повідомили в одному з управлінь Держпродспоживслужби України.

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Відповідний документ вніс низку змін в антитютюнове законодавство, а саме:

заборонив рекламу та стимулювання продажу тютюнової продукції, електронних сигарет і рідин до них;

штраф за рекламу — 30 тис. гривень, за повторне порушення — 50 тис. гривень;

встановив штрафи за продаж неповнолітнім особам у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення — 10,2 тис. грн;

заборонив реалізацію ароматизованих сигарет;

штраф за продаж ароматизованих сигарет становитиме 20 тис. гривень, повторне порушення — 50 тис. гривень;

встановив відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях подібно до куріння звичайних цигарок.

Джерело: Держпродспоживслужба

Джерело: Держпродспоживслужба

З квітня поточного року в країні відновили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Серед підстав для проведення позапланових заходів держнагляду у сфері антитютюнового законодавства:

самостійне звернення суб’єкта господарювання;

доручення прем'єр-міністра України;

звернення простих громадян.

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