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Нове антитютюнове законодавство: на підприємців чекають штрафи з 11 липня

10 липня 2023 11:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Продаж сигарет — на підприємців чекають штрафи з 11 липня
Знак заборони на куріння сигарет. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 11 липня, набудуть чинності нові норми антитютюнового законодавства. Йдеться про закон №1978, який передбачає заборону на реалізацію ароматизованих тютюнових виробів та інші вимоги.

Про це повідомили в одному з управлінь Держпродспоживслужби України.

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Відповідний документ вніс низку змін в антитютюнове законодавство, а саме:

  • заборонив рекламу та стимулювання продажу тютюнової продукції, електронних сигарет і рідин до них;
  • штраф за рекламу — 30 тис. гривень, за повторне порушення — 50 тис. гривень;
  • встановив штрафи за продаж неповнолітнім особам у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення — 10,2 тис. грн;
  • заборонив реалізацію ароматизованих сигарет;
  • штраф за продаж ароматизованих сигарет становитиме 20 тис. гривень, повторне порушення — 50 тис. гривень;
  • встановив відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях подібно до куріння звичайних цигарок.
сигарети
Джерело: Держпродспоживслужба
сигарети
Джерело: Держпродспоживслужба

З квітня поточного року в країні відновили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Серед підстав для проведення позапланових заходів держнагляду у сфері антитютюнового законодавства:

  • самостійне звернення суб’єкта господарювання;
  • доручення прем'єр-міністра України;
  • звернення простих громадян.

Нагадаємо, в Україні невдовзі очікується підвищення цін на низку продуктів. Експерти прогнозують подорожчання до 15% на тлі нових комунальних тарифів, а також вартості автомобільного пального у липні 2023 року.

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