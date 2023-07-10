Продаж сигарет — на підприємців чекають штрафи з 11 липня

Нове антитютюнове законодавство: на підприємців чекають штрафи з 11 липня
У вівторок, 11 липня, набудуть чинності нові норми антитютюнового законодавства. Йдеться про закон №1978, який передбачає заборону на реалізацію ароматизованих тютюнових виробів та інші вимоги.
Про це повідомили в одному з управлінь Держпродспоживслужби України.
Що зміниться на ринку тютюну
Відповідний документ вніс низку змін в антитютюнове законодавство, а саме:
- заборонив рекламу та стимулювання продажу тютюнової продукції, електронних сигарет і рідин до них;
- штраф за рекламу — 30 тис. гривень, за повторне порушення — 50 тис. гривень;
- встановив штрафи за продаж неповнолітнім особам у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення — 10,2 тис. грн;
- заборонив реалізацію ароматизованих сигарет;
- штраф за продаж ароматизованих сигарет становитиме 20 тис. гривень, повторне порушення — 50 тис. гривень;
- встановив відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях подібно до куріння звичайних цигарок.
З квітня поточного року в країні відновили контроль за дотриманням антитютюнового законодавства. Серед підстав для проведення позапланових заходів держнагляду у сфері антитютюнового законодавства:
- самостійне звернення суб’єкта господарювання;
- доручення прем'єр-міністра України;
- звернення простих громадян.
Нагадаємо, в Україні невдовзі очікується підвищення цін на низку продуктів. Експерти прогнозують подорожчання до 15% на тлі нових комунальних тарифів, а також вартості автомобільного пального у липні 2023 року.