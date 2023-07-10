Продажа сигарет — предпринимателей ждут штрафы с 11 июля

Знак запрета курить сигареты. Фото: google.com

Во вторник, 11 июля, вступят в силу новые нормы антитабачного законодательства. Речь идет о законе №1978, который предусматривает запрет на реализацию ароматизированных табачных изделий и другие требования.

Об этом сообщили в одном из управлений Госпродпотребслужбы Украины.

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Соответствующий документ внес ряд изменений в антитабачное законодательство, а именно:

запретил рекламу и стимулирование продаж табачной продукции, электронных сигарет и жидкостей к ним;

штраф за рекламу — 30 тыс. гривен, за повторное нарушение — 50 тыс. гривен;

установил штрафы за продажу несовершеннолетним лицам в размере 1020 гривен, а в случае повторного нарушения — 10,2 тыс. грн;

запретил реализацию ароматизированных сигарет;

штраф за продажу ароматизированных сигарет составит 20 тыс. гривен, за повторное нарушение — 50 тыс. гривен;

установил ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях подобно курению обычных сигарет.

Источник: Госпродпотребслужба

Источник: Госпродпотребслужба

С апреля текущего года в стране возобновили контроль соблюдения антитабачного законодательства. Среди оснований для проведения внеплановых мероприятий госнадзора в сфере антитабачного законодательства:

самостоятельное обращение субъекта хозяйствования;

поручение премьер-министра Украины;

обращение простых граждан.

Напомним, в Украине скоро ожидается повышение цен на ряд продуктов. Эксперты прогнозируют удорожание до 15% на фоне новых коммунальных тарифов, а также стоимости автомобильного горючего в июле 2023 года.