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Новое антитабачное законодательство: предпринимателей ждут штрафы с 11 июля

10 июля 2023 11:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Продажа сигарет — предпринимателей ждут штрафы с 11 июля
Знак запрета курить сигареты. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 11 июля, вступят в силу новые нормы антитабачного законодательства. Речь идет о законе №1978, который предусматривает запрет на реализацию ароматизированных табачных изделий и другие требования.

Об этом сообщили в одном из управлений Госпродпотребслужбы Украины.

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Соответствующий документ внес ряд изменений в антитабачное законодательство, а именно:

  • запретил рекламу и стимулирование продаж табачной продукции, электронных сигарет и жидкостей к ним;
  • штраф за рекламу — 30 тыс. гривен, за повторное нарушение — 50 тыс. гривен;
  • установил штрафы за продажу несовершеннолетним лицам в размере 1020 гривен, а в случае повторного нарушения — 10,2 тыс. грн;
  • запретил реализацию ароматизированных сигарет;
  • штраф за продажу ароматизированных сигарет составит 20 тыс. гривен, за повторное нарушение — 50 тыс. гривен;
  • установил ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях подобно курению обычных сигарет.
сигареты
Источник: Госпродпотребслужба
сигареты
Источник: Госпродпотребслужба

С апреля текущего года в стране возобновили контроль соблюдения антитабачного законодательства. Среди оснований для проведения внеплановых мероприятий госнадзора в сфере антитабачного законодательства:

  • самостоятельное обращение субъекта хозяйствования;
  • поручение премьер-министра Украины;
  • обращение простых граждан.

Напомним, в Украине скоро ожидается повышение цен на ряд продуктов. Эксперты прогнозируют удорожание до 15% на фоне новых коммунальных тарифов, а также стоимости автомобильного горючего в июле 2023 года.

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