Продажа сигарет — предпринимателей ждут штрафы с 11 июля

Новое антитабачное законодательство: предпринимателей ждут штрафы с 11 июля
Во вторник, 11 июля, вступят в силу новые нормы антитабачного законодательства. Речь идет о законе №1978, который предусматривает запрет на реализацию ароматизированных табачных изделий и другие требования.
Об этом сообщили в одном из управлений Госпродпотребслужбы Украины.
Что изменится на рынке табака
Соответствующий документ внес ряд изменений в антитабачное законодательство, а именно:
- запретил рекламу и стимулирование продаж табачной продукции, электронных сигарет и жидкостей к ним;
- штраф за рекламу — 30 тыс. гривен, за повторное нарушение — 50 тыс. гривен;
- установил штрафы за продажу несовершеннолетним лицам в размере 1020 гривен, а в случае повторного нарушения — 10,2 тыс. грн;
- запретил реализацию ароматизированных сигарет;
- штраф за продажу ароматизированных сигарет составит 20 тыс. гривен, за повторное нарушение — 50 тыс. гривен;
- установил ответственность за запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях подобно курению обычных сигарет.
С апреля текущего года в стране возобновили контроль соблюдения антитабачного законодательства. Среди оснований для проведения внеплановых мероприятий госнадзора в сфере антитабачного законодательства:
- самостоятельное обращение субъекта хозяйствования;
- поручение премьер-министра Украины;
- обращение простых граждан.
Напомним, в Украине скоро ожидается повышение цен на ряд продуктов. Эксперты прогнозируют удорожание до 15% на фоне новых коммунальных тарифов, а также стоимости автомобильного горючего в июле 2023 года.