Заборона на продаж сигарет — на магазини Duty Free чекають зміни

У магазинах Duty Free планують заборонити продаж сигарет
У Верховній Раді на друге читання чекає законопроєкт, який передбачає заборону на реалізацію українських тютюнових виробів у точках продажу безмитної торгівлі (Duty Free). Також заборона стосуватиметься рідин для електронних сигарет.
Про це свідчить інформація на парламентському сайті.
Деталі законопроєкту
Йдеться про проєкт закону, що вносить зміни до Митного кодексу України та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів.
Проєкт, який днями пройшов перше читання, пропонує:
- встановити заборону на період воєнного стану на розміщення та продаж у магазинах безмитної торгівлі (Duty free) тютюнових виробів, які були вироблені в Україні;
- запровадити заборону під час воєнного стану на реалізацію точками безмитної торгівлі більше двох пачок сигарет в одному чеку;
- провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів, призначених для Duty free.
Заборона буде поширюватися на:
- тютюнові вироби;
- рідини, що використовують в електронних сигаретах.
Як розповіли автори законопроєкту, зокрема, народний депутат Ярослав Железняк, документ потрібно ухвалити для того, щоб зруйнувати в Україні схеми ухилення від сплати податків.
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