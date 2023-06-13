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У магазинах Duty Free планують заборонити продаж сигарет

13 червня 2023 12:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Заборона на продаж сигарет — на магазини Duty Free чекають зміни
Молода жінка розраховується карткою. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховній Раді на друге читання чекає законопроєкт, який передбачає заборону на реалізацію українських тютюнових виробів у точках продажу безмитної торгівлі (Duty Free). Також заборона стосуватиметься рідин для електронних сигарет.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Деталі законопроєкту

Йдеться про проєкт закону, що вносить зміни до Митного кодексу України та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів.

Проєкт, який днями пройшов перше читання, пропонує:

  • встановити заборону на період воєнного стану на розміщення та продаж у магазинах безмитної торгівлі (Duty free) тютюнових виробів, які були вироблені в Україні;
  • запровадити заборону під час воєнного стану на реалізацію точками безмитної торгівлі більше двох пачок сигарет в одному чеку;
  • провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів, призначених для Duty free.

Заборона буде поширюватися на:

  • тютюнові вироби;
  • рідини, що використовують в електронних сигаретах.

Як розповіли автори законопроєкту, зокрема, народний депутат Ярослав Железняк, документ потрібно ухвалити для того, щоб зруйнувати в Україні схеми ухилення від сплати податків.

Раніше ми повідомляли, що влада не відмовилась від планів повернення країни до довоєнної системи оподаткування. Це втілять не з 1 липня 2023 року, як очікувалося, а дещо пізніше.

Також ми писали, що на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.

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