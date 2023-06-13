Заборона на продаж сигарет — на магазини Duty Free чекають зміни

Молода жінка розраховується карткою. Фото: Freepik

У Верховній Раді на друге читання чекає законопроєкт, який передбачає заборону на реалізацію українських тютюнових виробів у точках продажу безмитної торгівлі (Duty Free). Також заборона стосуватиметься рідин для електронних сигарет.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Деталі законопроєкту

Йдеться про проєкт закону, що вносить зміни до Митного кодексу України та інших законів щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів.

Проєкт, який днями пройшов перше читання, пропонує:

встановити заборону на період воєнного стану на розміщення та продаж у магазинах безмитної торгівлі (Duty free) тютюнових виробів, які були вироблені в Україні;

запровадити заборону під час воєнного стану на реалізацію точками безмитної торгівлі більше двох пачок сигарет в одному чеку;

провести інвентаризацію залишків тютюнових виробів, призначених для Duty free.

Заборона буде поширюватися на:

тютюнові вироби;

рідини, що використовують в електронних сигаретах.

Як розповіли автори законопроєкту, зокрема, народний депутат Ярослав Железняк, документ потрібно ухвалити для того, щоб зруйнувати в Україні схеми ухилення від сплати податків.

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