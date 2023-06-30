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В Україні у липні підскочать ціни на низку продуктів

30 червня 2023 13:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти — українцям розповіли, що подорожчає у липні
Продавчиня хліба у магазині. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні невдовзі очікується підвищення цін на низку продуктів.  Експерти прогнозують подорожчання до 15% на тлі нових комунальних тарифів, а також вартості автомобільного пального у липні 2023 року.
 
Про те, що буде з цінами, розповідають Новини.LIVE.

На які продукти підскочать ціни

За словами керівника Асоціації франчайзингу Андрія Кривоноса, з липня цінники на деякі продукти на полицях магазинів підскочать з 5 до 15%. Головною причиною називає зростання граничних цін на електричну енергію для бізнесу. Подорожчання може торкнутися продуктів та товарів першої необхідності, адже в ціні на частину з них закладається вартість енергоносія.

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Все ж експерт припускає, підприємці адаптуються під нові умови, адже їм теж невигідно підвищувати ціни, щоб не знизився попит. Ймовірно, бізнес так само почне використовувати електрику не в пікові години.

"Тому здорожчання може відбуватися на 5-15 %", — пояснив керівник Асоціації франчайзингу.

Неминуче зростання вартості чекає на ті продукти та товари, на виробництво йде багато електроенергії.

На його переконання, підштовхне ціни на продукти у торговельних точках й анонсоване подорожчання пального через повернення акцизів та ПДВ на пальне. Так, зокрема, слід чекати нових цін на хліб (на 2-5%), підвезення якого стане дорожчим.

За інформацією асоціації "Союз птахівників України", очікується  збільшення цін на курятину та яйця через нові тарифи для промислових споживачів та нові ціни на пальне.

Вартість яких продуктів знизиться

При цьому мають подешевшати овочі та фрукти, які минулого місяця, били рекорди з подорожчання. У травні ціни підскочили так:

  • капуста білокачанна — на 67,7%;
  • морква — на 35,2%;
  • картопля — на 23,8%;
  • буряк — на 16,5%;
  • цибуля ріпчаста — на 16,3%;
  • батон — на 11,6%;
  • хліб житньо-пшеничний — на 9,7%;
  • крупа вівсяна — на 8,8%;
  • молоко — на 3,6%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українських магазинах продовжують дорожчати продукти. У червні 2023 року оновила рекорд вартість молочної продукції.

Також ми писали, що, за даними НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься саме до початку липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

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