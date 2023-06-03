Нові правила: де в Одесі можна поповнити валютну карту ПриватБанку

Відділення фінустанови ПриватБанк. Фото: Новини. LIVE

ПриватБанк оголосив про припинення приймання доларів та євро у своїх терміналах самообслуговування. Це означає, що клієнти банку більше не зможуть проводити операції валютообміну, поповнювати валютні картки, робити валютні депозити або погашати валютні кредити через цей термінал. Замість цього, вони повинні будуть звертатись до кас відділень банку.

Про це повідомляє Мінфін.

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"Наразі відсутня можливість провести операції валютообміну, поповнення валютних карток, валютних депозитів, погашення валютних кредитів у терміналі самообслуговування. Для проведення операцій клієнти можуть звернутися до каси відділення банку", — повідомили "Мінфіну" у пресслужбі ПриватБанку.

Відділення ПриватБанку в Одесі

Всього в Одесі налічується 43 відділення ПриватБанку. Працюють вони з 09:00 до 18:00, в більшості з них обідня перерва з 13:00 до 14:00.

б-р Французький, 12/2;

вул. Академіка Вільямса, 67;

вул. Академіка Глушка, 5;

вул. Академіка Заболотного, 31;

вул. Академіка Філатова, 47/1;

вул. Армійська, 8;

вул. Балківська, 30;

вул. Варненська, 7 Г;

вул. Генерала Бочарова, 6;

вул. Генерала Бочарова, 53;

вул. Жуковського, 32;

вул. Космонавтів, 14 А;

вул. Космонавтів, 23/1;

вул. Космонавтів, 32;

вул. Краснова, 8;

вул. Мала Арнаутська, 88;

вул. Мала Арнаутська, 97;

вул. Маршала Бабаджаняна, 68/1;

вул. Маршала Говорова, 10 Б;

вул. Ніжинська, 72 А;

вул. Новосельського, 59;

вул. Пастера, 19;

вул. Праведників світу, 88;

вул. Садова, 7;

вул. Святослава Ріхтера, 125/1;

вул. Семена Палія, 76;

вул. Семена Палія, 90/1;

вул. Семінарська, 26/28;

вул. Сергія Ядова, 16 А;

вул. Старопортофранківська, 103 А;

вул. Тираспольська, 19;

вул. Успенська, 22;

вул. Успенська, 66;

вул. Черняховського, 5;

вул. Чорноморського Козацтва, 115;

дор. Люстдорфська, 140 В;

дор. Фонтанська, 55;

площа Грецька, 1;

площа Грецька, ¾;

просп. Академіка Глушка, 16;

просп. Добровольського, 75 А;

просп. Добровольського, 129;

просп. Шевченка, 27.

Нагадаємо, Державна фінустанова "ПриватБанк" заявила про долучення до проєкту "єОздоровлення", в рамках якого українці отримуватимуть кошти на відпочинок дітей. У зв'язку з цим банк випустив спеціальні картки.