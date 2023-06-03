Новые правила: где в Одессе можно пополнить валютную карту ПриватБанка

Отделение финучреждения ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк объявил о прекращении приема долларов и евро в терминалах самообслуживания. Это означает, что клиенты банка больше не смогут проводить операции валютообмена, пополнять валютные карты, делать валютные депозиты или погашать валютные кредиты через терминал. Вместо этого они должны будут обращаться в кассы отделений банка.

Об этом сообщает Минфин.

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"В настоящее время отсутствует возможность провести операции валютообмена, пополнение валютных карт, валютных депозитов, погашение валютных кредитов в терминале самообслуживания. Для проведения операций клиенты могут обратиться в кассу отделения банка", — сообщили "Минфину" в пресс-службе ПриватБанка.

Отделение ПриватБанка в Одессе

Всего в Одессе насчитывается 43 отделения ПриватБанка. Работают они с 09:00 до 18:00, у большинства из них обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

б-р Французский, 12/2;

ул. Академика Уильямса, 67;

ул. Академика Глушко, 5;

ул. Академика Заболотного, 31;

ул. Академика Филатова, 47/1;

ул. Армейская, 8;

ул. Балковская, 30;

ул. Варненская, 7 Г;

ул. Генерала Бочарова, 6;

ул. Генерала Бочарова, 53;

ул. Жуковского, 32;

ул. Космонавтов, 14 А;

ул. Космонавтов, 23/1;

ул. Космонавтов, 32;

ул. Краснова, 8;

ул. Малая Арнаутская, 88;

ул. Малая Арнаутская, 97;

ул. Маршала Бабаджаняна, 68/1;

ул. Маршала Говорова, 10 Б;

ул. Нежинская, 72 А;

ул. Новосельского, 59;

ул. Пастера, 19;

ул. Праведников мира, 88;

ул. Садовая, 7;

ул. Святослава Рихтера, 125/1;

ул. Семена Палия, 76;

ул. Семена Палия, 90/1;

ул. Семинарская, 26/28;

ул. Сергея Ядова, 16 А;

ул. Старопортофранковская, 103 А;

ул. Тираспольская, 19;

ул. Успенская, 22;

ул. Успенская, 66;

ул. Черняховского, 5;

ул. Черноморского Казачества, 115;

взр. Люстдорфская, 140В;

взр. Фонтанская, 55;

площадь Греческая, 1;

площадь Греческая, ¾;

просп. Академика Глушко, 16;

просп. Добровольского, 75 А;

просп. Добровольского, 129;

просп. Шевченко, 27.

Напомним, Государственное финучреждение "ПриватБанк" заявило о присоединении к проекту "єОздоровлення", в рамках которого украинцы будут получать средства на отдых детей. В связи с этим банк выпустил специальные карты.