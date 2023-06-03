Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новые правила: где в Одессе можно пополнить валютную карту ПриватБанка arrow

Новые правила: где в Одессе можно пополнить валютную карту ПриватБанка

3 июня 2023 11:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Новые правила: где в Одессе можно пополнить валютную карту ПриватБанка
Отделение финучреждения ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

ПриватБанк объявил о прекращении приема долларов и евро в терминалах самообслуживания. Это означает, что клиенты банка больше не смогут проводить операции валютообмена, пополнять валютные карты, делать валютные депозиты или погашать валютные кредиты через терминал. Вместо этого они должны будут обращаться в кассы отделений банка.

Об этом сообщает Минфин.

Читайте также:

"В настоящее время отсутствует возможность провести операции валютообмена, пополнение валютных карт, валютных депозитов, погашение валютных кредитов в терминале самообслуживания. Для проведения операций клиенты могут обратиться в кассу отделения банка", — сообщили "Минфину" в пресс-службе ПриватБанка.

Отделение ПриватБанка в Одессе

Всего в Одессе насчитывается 43 отделения ПриватБанка. Работают они с 09:00 до 18:00, у большинства из них обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

  • б-р Французский, 12/2;
  • ул. Академика Уильямса, 67;
  • ул. Академика Глушко, 5;
  • ул. Академика Заболотного, 31;
  • ул. Академика Филатова, 47/1;
  • ул. Армейская, 8;
  • ул. Балковская, 30;
  • ул. Варненская, 7 Г;
  • ул. Генерала Бочарова, 6;
  • ул. Генерала Бочарова, 53;
  • ул. Жуковского, 32;
  • ул. Космонавтов, 14 А;
  • ул. Космонавтов, 23/1;
  • ул. Космонавтов, 32;
  • ул. Краснова, 8;
  • ул. Малая Арнаутская, 88;
  • ул. Малая Арнаутская, 97;
  • ул. Маршала Бабаджаняна, 68/1;
  • ул. Маршала Говорова, 10 Б;
  • ул. Нежинская, 72 А;
  • ул. Новосельского, 59;
  • ул. Пастера, 19;
  • ул. Праведников мира, 88;
  • ул. Садовая, 7;
  • ул. Святослава Рихтера, 125/1;
  • ул. Семена Палия, 76;
  • ул. Семена Палия, 90/1;
  • ул. Семинарская, 26/28;
  • ул. Сергея Ядова, 16 А;
  • ул. Старопортофранковская, 103 А;
  • ул. Тираспольская, 19;
  • ул. Успенская, 22;
  • ул. Успенская, 66;
  • ул. Черняховского, 5;
  • ул. Черноморского Казачества, 115;
  • взр. Люстдорфская, 140В;
  • взр. Фонтанская, 55;
  • площадь Греческая, 1;
  • площадь Греческая, ¾;
  • просп. Академика Глушко, 16;
  • просп. Добровольского, 75 А;
  • просп. Добровольского, 129;
  • просп. Шевченко, 27.

Напомним, Государственное финучреждение "ПриватБанк" заявило о присоединении к проекту "єОздоровлення", в рамках которого украинцы будут получать средства на отдых детей. В связи с этим банк выпустил специальные карты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас