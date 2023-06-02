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Валютні операції у ПриватБанку: українців попередили про важливі зміни

2 червня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приватбанк призупинив деякі валютні операції
Відділення фінустанови ПриватБанк: Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державному ПриватБанку попередили українців про зміни у роботі терміналів самообслуговування. Операції з готівковою валютою у термінальній мережі більше неможливі.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

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Деталі

 За словами керівника відділу зв'язків з громадськістю Олега Серги, термінали самообслуговування більше не приймають готівкові долари та євро. Керівництво банку ухвалило рішення призупинити обслуговування таких транзакцій. Поповнити валютні рахунки та здійснити інші валютні операції можна лише у касах відділень банку.

Водночас, що стало причиною згортання такої послуги, представник банку не уточнив. Як пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела у ПриватБанку, таке рішення ухвалили через збільшення операцій зі зношеними та старими банкнотами, які клієнти вносили у термінали.

Речник не уточнив, коли відновлять прийом готівкового долара/євро у терміналах.

Більше про ПриватБанк

Раніше ми писали, що в Україні викрили чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни.

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми із закриттям валютних депозитів, адже у деяких випадках зняти кошти "під нуль" неможливо. У банку дали пояснення.

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