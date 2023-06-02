Приватбанк призупинив деякі валютні операції

Відділення фінустанови ПриватБанк: Фото: Новини.LIVE

У державному ПриватБанку попередили українців про зміни у роботі терміналів самообслуговування. Операції з готівковою валютою у термінальній мережі більше неможливі.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

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За словами керівника відділу зв'язків з громадськістю Олега Серги, термінали самообслуговування більше не приймають готівкові долари та євро. Керівництво банку ухвалило рішення призупинити обслуговування таких транзакцій. Поповнити валютні рахунки та здійснити інші валютні операції можна лише у касах відділень банку.

Водночас, що стало причиною згортання такої послуги, представник банку не уточнив. Як пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела у ПриватБанку, таке рішення ухвалили через збільшення операцій зі зношеними та старими банкнотами, які клієнти вносили у термінали.

Речник не уточнив, коли відновлять прийом готівкового долара/євро у терміналах.

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Раніше ми писали, що в Україні викрили чергову шахрайську схему з виманювання грошей у клієнтів державної фінансової установи "ПриватБанк". Жертвами обману стали літні громадяни.

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми із закриттям валютних депозитів, адже у деяких випадках зняти кошти "під нуль" неможливо. У банку дали пояснення.