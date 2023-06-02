ПриватБанк заявив про запуск спецкарток "єОздоровлення": деталі
Державна фінустанова "ПриватБанк" заявила про долучення до проєкту "єОздоровлення", в рамках якого українці отримуватимуть кошти на відпочинок дітей. У зв'язку з цим банк випустив спеціальні картки.
Про це поінформував відділ зв'язків з громадськістю ПриватБанку.
Деталі проєкту "єОздоровлення"
Як зазначили у банку, йдеться про запуск в Україні нового підходу у фінансуванні оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. З червня 2023 року запрацює механізм "Гроші ходять за дитиною", в рамках якого виділятимуть по 14 тис. грн на дітей віком від 6 до 18 років. На ці кошти батьки самостійно зможуть обрати найкращий варіант для своєї дитини.
Батьки дітей, які мають право на таку допомогу, зможуть відкривати спеціальні картки у будь-якому відділенні по всій країні. Такі картки матимуть спеціальний режим використання — гроші можна зняти виключно на придбання путівок.
Хто матиме право на отримання грошей
Як зазначали раніше у Міністерстві соціальної політики України, цього року кошти надаватимуть сім'ям з дітьми, які опинились складних життєвих умовах:
- проживають на території деокупованій/яка перебуває у зоні активних бойових дій, на кордоні з РФ;
- малозабезпечені з діти, які є особами з інвалідністю, чи діти із багатодітних родин.
Оформити отримання допомоги можна через мобільний застосунок держпослуг "Дія". Там має зявитися інформація про таке право.
Придбати путівки на оздоровлення чи відпочинок можна у таборах карпатського регіону:
- Львівська обл.;
- Івано-Франківська обл.;
- Закарпатська обл.;
- Чернівецька обл.;
- Тернопільска обл.
Нагадаємо, незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).