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ПриватБанк заявив про запуск спецкарток "єОздоровлення": деталі

2 червня 2023 08:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк заявив про запуск спецкарток єОздоровлення
Відділення фінустанови ПриватБанк. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" заявила про долучення до проєкту "єОздоровлення", в рамках якого українці отримуватимуть кошти на відпочинок дітей. У зв'язку з цим банк випустив спеціальні картки.

Про це поінформував відділ зв'язків з громадськістю ПриватБанку.

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Деталі проєкту "єОздоровлення"

Як зазначили у банку, йдеться про запуск в Україні нового підходу у фінансуванні оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. З червня 2023 року запрацює механізм "Гроші ходять за дитиною", в рамках якого виділятимуть по 14 тис. грн на дітей віком від 6 до 18 років. На ці кошти батьки самостійно зможуть обрати найкращий варіант для своєї дитини.

Батьки дітей, які мають право на таку допомогу, зможуть відкривати спеціальні картки у будь-якому відділенні по всій країні. Такі картки матимуть спеціальний режим використання — гроші можна зняти виключно на придбання путівок.

Хто матиме право на отримання грошей

Як зазначали раніше у Міністерстві соціальної політики України, цього року кошти надаватимуть сім'ям з дітьми, які опинились складних життєвих умовах:

  • проживають на території деокупованій/яка перебуває у зоні активних бойових дій, на кордоні з РФ;
  • малозабезпечені з діти, які є особами з інвалідністю, чи діти із багатодітних родин.

Оформити отримання допомоги можна через мобільний застосунок держпослуг "Дія". Там має зявитися інформація про таке право.

Придбати путівки на оздоровлення чи відпочинок можна у таборах карпатського регіону:

  • Львівська обл.;
  • Івано-Франківська обл.;
  • Закарпатська обл.;
  • Чернівецька обл.;
  • Тернопільска обл.

Нагадаємо, незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).

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