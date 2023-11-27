Ціни на пальне та продукти в Україні — що ще подорожчає перед Новим роком

Скарбничка для грошей. Фото: Freepik

В Україні у 2024 році значно подорожчає життя. Підскочать ціни на продукти та пальне, а тарифи на комунальні послуги хоч і не підвищать, однак українцям все одно доведеться платити більше, ніж торік.

Свої прогнози щодо майбутніх цін озвучили аналітики.

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Що буде з цінами на продукти

За словами експертів, попри те, що рівень інфляції знизився до 5,3%, економіка країни перебуває у кризі, тому стабільними ціни не будуть. Зокрема, на вартість продуктів, товарів та послуг вплине сезонність. Очікується істотне подорожчання майже усіх харчів, окрім низки круп і борошна.

Аналітики прогнозують у грудні подорожчання овочів та фруктів у зв'язку зі зростанням витрат на зберігання, а також постачання.

Зокрема, вже початку грудня м'ясо додасть у вартості 5%. Найбільше подорожчає свинина, оскільки саме вона в постійному тренді до зростання через менший обсяг пропозиції на ринку. Вартість яловичини може зрости на 1,5-2%.

За даними Ук­ра­їнсь­кої аг­рарної кон­фе­де­ра­ції, за­бо­ро­на на ек­спорт ук­ра­їнсь­ко­го зер­на у Єв­ро­пу не впли­не на ціну на хлі­б, однак і на зде­шев­шання чекати не варто. Оскільки кінцева вар­тість хлі­ба зале­жить від низки чин­ни­ків, а ці­на на зер­но є ли­ше одним із них.

"Мож­на точ­но ска­за­ти, що жод­них пи­тань що­до про­до­воль­чої без­пе­ки Ук­ра­їни не бу­де, але ці­на на хліб не впа­де; ін­ші скла­до­ві цієї ці­ни для аг­ра­рі­їв, пе­ре­віз­ни­ків та пе­ре­роб­ни­ків — зрос­ли", — наголошують експерти.

Очікується, що не зміняться ціни на олію — близько 65 грн за літр. Однак вартість за­ле­жатиме не тільки від ук­ра­їнсь­ких фермерів, а й від то­го, яка ситуація на сві­то­вих рин­ках.

У найближчі місяці ціни на деякі харчові продукти знизяться. Зокрема, гречка може подешевшати ще на 7%.

Чи зміняться ціни на бензин

Аналітики нагадують, що Національний банк анонсував подорожчання пального. Під кінець цього року ціни на пальне підвищаться, що впливатиме на вартість низки товарів й послуг. Проте з наступного року пальне зупинить зростання в ціні.

"Ціни стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту. У третьому кварталі ще зберігався вплив низьких цін на пальне попередні місяці на транспортні послуги — зростання їхньої вартості і надалі сповільнювалося. Ціна на бензин А-95 вже майже місяць тримається на рівні близько 55,5 грн/л", — прогнозують фахівці.

Тарифи на комунальні послуги

Хоч в Україні до кінця опалювального сезону тарифи на електрику, газ, тепло та гарячу воду, не підвищуватимуть, однак сума у комунальних платіжках буде вищою порівняно з минулим роком. Адже зараз діє вищий тариф на електроенергію. Також сума буде більша сезонно через те, що обсяг використання електроенергії під час опалювального сезону зріс, увімкнули опалення.

Вартість газу становитиме 7,70 до 9,99 гривні за куб. м. Ціна залежить від компанії, яка обслуговує споживачів.

Більшість (до 98%) побутових споживачів газу є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Тому 12,4 млн домогосподарств купують газ за ціною 7,96 гривні за куб. м. Річні тарифи діють до 1 травня 2024 року.

Вартість електроенергії — 2,64 гривні за кіловат-годину. Востаннє тариф на світло підвищили 1 червня 2023 року, до того діяло два види тарифів: 1,44 грн і 1,68 грн.

Більше про ціни

Нагадаємо, ріст споживчих цін на кінець 2023 року може скласти 5,8%. Це нижче, ніж очікувалося на початку року. Основний чинник цього — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Раніше ми писали, що в Україні показник інфляції опустився до локального мінімуму. Проте на кінець 2023 року він дещо підвищиться.