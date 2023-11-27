Яйця знову подорожчають перед святами — які будуть ціни

Касовий чек. Фото: consumer.gov.ua

В українських магазинах традиційно підвищаться ціни перед Новим роком. Експерти розповіли, що, зокрема, яйця можуть повторити торішній ціновий рекорд.

Такий прогноз озвучив експерт Максим Гопка.

Читайте також:

Як зміняться ціни на яйця

За його словами, ціни на яйця підтримуватимуться на високому рівні до кінця року. Перед святами вартість одного десятка може додати 15 гривень за місяць. Очікується ціни знову подолають позначку у 70 гривень.

Причини подорожчання яєць

Як зазначається, таку ціну формуватимуть одразу кілька чинників. А саме:

сезонне зменшення продуктивності курей в країні;

зміни тарифів електроенергії, що відіграє серйозну роль у собівартості виробництва продукції птахівництва;

вихід на ринок продукції господарств населення;

наближення новорічних або великодніх свят.

За даними "Інституту аграрної економіки", птахофабрики підвищують оптово-відпускні ціни для компенсації збитків у весняно-літній період. Це, своєю чергою, збільшує споживчі ціни.

До зростання роздрібної вартості курячих яєць в торговельній мережі спонукають також витрати на пакування, брендові марки, реклама виробника та торговельні надбавки.

За інформацією Державної служби статистики, споживча вартість яєць у вересні та жовтні була на рівні 44,18 — 48,75 грн за десяток. Показник на 19% перевищив у липні-серпні у розмірі 38,99 — 39,02 грн за десяток. Лише у жовтні порівняно з вереснем ціна підскочила на 10,3%.

Зараз яйця у популярних супермаркетах коштують у середньому близько 55 грн за десяток.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть отримати знижки під час купівлі продуктів у магазині. В рамках акції можна платити до 50% менше.

Також ми писали, що ближче до Різдвяно-новорічних свят почне активізуватися попит на низку продуктів, це може позначитися на цінах. За прогнозами експертів, зокрема, до цього списку потрапив буряк столовий.