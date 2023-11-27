Цены на топливо и продукты в Украине — что еще подорожает перед Новым годом

Копилка для денег. Фото: Freepik

В Украине в 2024 году значительно подорожает жизнь. Подскочат цены на продукты и топливо, а тарифы на коммунальные услуги хоть и не повысят, однако украинцам все равно придется платить больше, чем в прошлом году.

Свои прогнозы относительно будущих цен озвучили аналитики.

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Что будет с ценами на продукты

По словам экспертов, несмотря на то, что уровень инфляции снизился до 5,3%, экономика страны находится в кризисе, поэтому стабильными цены не будут. В частности, на стоимость продуктов, товаров и услуг повлияет сезонность. Ожидается существенное подорожание почти всех продуктов питания, кроме ряда круп и муки.

Аналитики прогнозируют в декабре подорожание овощей и фруктов в связи с ростом расходов на хранение, а также поставки.

В частности, уже в начале декабря мясо прибавит в стоимости 5%. Больше всего подорожает свинина, поскольку именно она в постоянном тренде к росту из-за меньшего объема предложения на рынке. Стоимость говядины может вырасти на 1,5–2%.

По данным Украинской аграрной конфедерации, запрет на экспорт украинского зерна в Европу не повлияет на цену на хлеб, однако и удешевления не стоит ждать. Поскольку конечная стоимость хлеба зависит от ряда факторов, а цена на зерно является одним из них.

"Можно точно сказать, что никаких вопросов по продовольственной безопасности Украины не будет, но цена на хлеб не упадет; другие составляющие этой цены для аграриев, перевозчиков и переработчиков выросли", — подчеркивают эксперты.

Ожидается, что не изменятся цены на растительное масло — около 65 грн за литр. Однако стоимость будет зависеть не только от украинских фермеров, но и того, какая ситуация на мировых рынках.

В ближайшие месяцы цены на некоторые продукты питания снизятся. В частности, гречка может подешеветь еще на 7%.

Изменятся ли цены на бензин

Аналитики напоминают, что Национальный банк анонсировал подорожание топлива до конца года, что будет влиять на стоимость ряда товаров и услуг. Однако со следующего года горючее остановит рост в цене.

"Цены стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть. В третьем квартале еще сохранялось влияние низких цен на топливо предыдущие месяцы на транспортные услуги — рост их стоимости и дальше замедлялся. Цена на бензин А-95 уже почти месяц держится на уровне около 55,5 грн/л", — прогнозируют специалисты.

Тарифы на коммунальные услуги

Хотя в Украине до конца отопительного сезона тарифы на электричество, газ, тепло и горячую воду, не будут повышать, однако сумма в коммунальных платежках будет выше по сравнению с прошлым годом. Ведь сейчас действует более высокий тариф на электроэнергию. Также сумма будет больше сезонно из-за того, что объем использованной электроэнергии во время отопительного сезона вырос, включили отопление.

Стоимость газа будет составлять от 7,70 до 9,99 гривны за куб. м. Цена зависит от компании, обслуживающей потребителей.

Большинство (до 98%) бытовых потребителей газа являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Поэтому 12,4 млн домохозяйств покупают газ по цене 7,96 гривны за куб. м. Годовые тарифы действуют до 1 мая 2024 года.

Стоимость электроэнергии — 2,64 гривны за киловатт-час. Последний раз тариф на свет повысили 1 июня 2023 года, а до того действовало два вида тарифов: 1,44 грн и 1,68 грн.

Больше о ценах

Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Ранее мы писали, что в Украине показатель инфляции опустился на локальный минимум. Однако к концу 2023 года он несколько повысится.