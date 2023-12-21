Зарплати у деяких українців зростуть до Нового року — хто отримає більше

Нові зарплати під Новий Рік — кому пообіцяли більші виплати
У місцевих та апеляційних судах працівники отримають більші суми заробітної плати наприкінці 2023 року. У Державній судовій адміністрації пообіцяли підвищити стимулюючі виплати.
Про це повідомляє Sud.ua.
Як зміняться зарплати в апаратах судів
У судовій адміністрації анонсували збільшення розміру премій працівників апаратів судів на 70%, адже вони отримують дуже низькі зарплати.
За словами члена Вищої ради правосуддя в. о. голови ДСА Максима Пампура, порівняно з початком року розмір зарплати зросте на кілька тисяч гривень.
Якщо у січні цього року середня зарплата в місцевих загальних судах становила 13,6 тис. гривень, то під кінець року сягне 16,9 тис. гривень.
Зарплата у секретарів судового засідання підвищиться з 8,4 тис. гривень до 12 тис. гривень.
Головні спеціалісти, які працюють в місцевих загальних судах, отримають не звичні 11,2 тис. гривень, а 15,4 тис. гривень.
У місцевих спеціалізованих судах, тобто адміністративних та господарських судах, також зміняться виплати працівникам. У середньому заробітна плата зросте з 15,8 тис. до 20,3 тис. гривень.
Зарплати секретарів судового засідання місцевих спеціалізованих судів зростуть з 10 тис. до 13,6 тис. гривень.
Також підвищиться зарплата головних спеціалістів, які працюють у місцевих спецсудах з 11,6 тис. до 15,9 тис. гривень наприкінці цього року.
Заплановане підвищення заробітної плати працівників апаратів апеляційних судів у середньому з 17 тис. до 20,6 тис. гривень.
Зарплата секретарів судового засідання з 10,4 тис. до 14,2 тис. гривень.
Заробітна плата головних спеціалістів апеляційних судів підвищиться суттєвіше — з 11,8 тис. до 16 тис. гривень.
Витрати на зарплати мають погодити Міністерство фінансів та Вища рада правосуддя.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.
Також ми писали, що в Україні влада має намір суттєво скоротити фінансові витрати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кількість одержувачів такої державної допомоги планують зменшити на близько 8%.
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