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Нові зарплати під Новий Рік — кому пообіцяли більші виплати

21 грудня 2023 13:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у деяких українців зростуть до Нового року — хто отримає більше
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У місцевих та апеляційних судах працівники отримають більші суми заробітної плати наприкінці 2023 року. У Державній судовій адміністрації пообіцяли підвищити стимулюючі виплати.

Про це повідомляє Sud.ua.

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Як зміняться зарплати в апаратах судів

У судовій адміністрації анонсували збільшення розміру премій працівників апаратів судів на 70%, адже вони отримують дуже низькі зарплати.

За словами члена Вищої ради правосуддя в. о. голови ДСА Максима Пампура, порівняно з початком року розмір зарплати зросте на кілька тисяч гривень.

Якщо у січні цього року середня зарплата в місцевих загальних судах становила 13,6 тис. гривень, то під кінець року сягне 16,9 тис. гривень.

Зарплата у секретарів судового засідання підвищиться з 8,4 тис. гривень до 12 тис. гривень.

Головні спеціалісти, які працюють в місцевих загальних судах, отримають не звичні 11,2 тис. гривень, а 15,4 тис. гривень.

У місцевих спеціалізованих судах, тобто адміністративних та господарських судах, також зміняться виплати працівникам. У середньому заробітна плата зросте з 15,8 тис. до 20,3 тис. гривень.

Зарплати секретарів судового засідання місцевих спеціалізованих судів зростуть з 10 тис. до 13,6 тис. гривень.

Також підвищиться зарплата головних спеціалістів, які працюють у місцевих спецсудах з 11,6 тис. до 15,9 тис. гривень наприкінці цього року.

Заплановане підвищення заробітної плати працівників апаратів апеляційних судів у середньому з 17 тис. до 20,6 тис. гривень.

Зарплата секретарів судового засідання з 10,4 тис. до 14,2 тис. гривень.

Заробітна плата головних спеціалістів апеляційних судів підвищиться суттєвіше — з 11,8 тис. до 16 тис. гривень.

Витрати на зарплати мають погодити Міністерство фінансів та Вища рада правосуддя.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.

Також ми писали, що в Україні влада має намір суттєво скоротити фінансові витрати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кількість одержувачів такої державної допомоги планують зменшити на близько 8%.

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