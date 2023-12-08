Держдопомогу отримають не всі — кого з українців позбавлять виплат у 2024-му

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

В Україні влада має намір суттєво скоротити фінансові витрати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кількість одержувачів такої державної допомоги планують зменшити на близько 8%.

Про такі наміри розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Читайте також:

Кого з українців позбавлять виплат

Зараз в країні налічується 2,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, яким держава надає соціальну підтримку, проте з 1 лютого 2024 року відповідну кількість скоротять на 170 тисяч.

Зокрема, йдеться про ретельні перевірки громадян та позбавлення виплат тих, хто має непогані статки.

Так, Лубінець підтримав ідею призупинення виплат фіндопомоги громадянам, які виїхали за межі країни, адже там країни і без того надають допомогу.

Проте виступає проти рішення про припинення фіндопомоги тільки через наявність на рахунку певної суми. Так, посадовець навів приклад однієї із сімей з Маріуполя, де родичі полонених одержують грошову підтримку. Він вважає неприйнятними будь-які рішення, які позбавляють фінпідтримки родини військовослужбовців, які зараз перебувають у полоні.

"Я на засіданні уряду прямо сказав, що яскравим прикладом може стати те, що великою кількістю ВПО є люди з Маріуполя. Сто тисяч на свої банківські рахунки щомісяця одержують люди, рідні яких перебувають у полоні. Якщо сім'ї військовослужбовців, які перебувають у полоні, мають бути позбавлені статусу ВПО та соціальної допомоги у розмірі двох тисяч гривень, то я категорично проти", — пояснив омбудсмен.

Варто зауважити, що сума щомісячної допомоги на проживання для переселенців від держави зараз становить:

3 тис. гривень — на кожну дитину та громадянина з інвалідністю;

2 тис. гривень — на кожну людину, якій понад 18 років.

Більше про допомогу українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.

Ще в Україні громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.