Зарплаты у некоторых украинцев вырастут к Новому году — кто получит больше

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В местных и апелляционных судах работники получат большие суммы заработной платы в конце 2023 года. В Государственной судебной администрации пообещали повысить стимулирующие выплаты.

Об этом сообщает Sud.ua.

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Как изменятся зарплаты в аппаратах судов

В судебной администрации анонсировали увеличение размера премий работников аппаратов судов на 70%, потому что они получают очень низкие зарплаты.

По словам члена Высшего совета правосудия и.о. главы ГСА Максима Пампура, по сравнению с началом года, размер зарплаты вырастет на несколько тысяч гривен.

Если в январе этого года средняя зарплата в местных общих судах составляла 13,6 тыс. гривен, то к концу года достигнет 16,9 тыс. гривен.

Зарплата у секретарей судебного заседания повысится с 8,4 тыс. гривен до 12 тысяч гривен.

Главные специалисты, работающие в местных общих судах, получат не 11,2 тыс. гривен, а 15,4 тыс. гривен.

В местных специализированных судах, то есть в административных и хозяйственных судах, также изменятся выплаты работникам. В среднем заработная плата вырастет с 15,8 тыс. до 20,3 тыс. гривен.

Зарплаты секретарей судебного заседания местных специализированных судов вырастут с 10 тыс. до 13,6 тыс. грн.

Также повысится зарплата главных специалистов, работающих в местных спецсудах с 11,6 тыс. до 15,9 тыс. гривен в конце этого года.

Планируется повышение заработной платы работников аппаратов апелляционных судов в среднем с 17 тыс. до 20,6 тыс. гривен.

Зарплата секретарей судебного заседания с 10,4 тыс. до 14,2 тыс. грн.

Заработная плата главных специалистов апелляционных судов повысится более существенно — с 11,8 тыс. до 16 тыс. гривен.

Расходы на зарплаты должны согласовать Министерство финансов и Высший совет правосудия.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.

Также мы писали, что в Украине власти намерены существенно сократить финансовые расходы для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Количество получателей такой государственной помощи планируется уменьшить на около 8%.