Зарплаты у некоторых украинцев вырастут к Новому году — кто получит больше

Новые зарплаты под Новый Год — кому пообещали большие выплаты
В местных и апелляционных судах работники получат большие суммы заработной платы в конце 2023 года. В Государственной судебной администрации пообещали повысить стимулирующие выплаты.
Об этом сообщает Sud.ua.
Как изменятся зарплаты в аппаратах судов
В судебной администрации анонсировали увеличение размера премий работников аппаратов судов на 70%, потому что они получают очень низкие зарплаты.
По словам члена Высшего совета правосудия и.о. главы ГСА Максима Пампура, по сравнению с началом года, размер зарплаты вырастет на несколько тысяч гривен.
Если в январе этого года средняя зарплата в местных общих судах составляла 13,6 тыс. гривен, то к концу года достигнет 16,9 тыс. гривен.
Зарплата у секретарей судебного заседания повысится с 8,4 тыс. гривен до 12 тысяч гривен.
Главные специалисты, работающие в местных общих судах, получат не 11,2 тыс. гривен, а 15,4 тыс. гривен.
В местных специализированных судах, то есть в административных и хозяйственных судах, также изменятся выплаты работникам. В среднем заработная плата вырастет с 15,8 тыс. до 20,3 тыс. гривен.
Зарплаты секретарей судебного заседания местных специализированных судов вырастут с 10 тыс. до 13,6 тыс. грн.
Также повысится зарплата главных специалистов, работающих в местных спецсудах с 11,6 тыс. до 15,9 тыс. гривен в конце этого года.
Планируется повышение заработной платы работников аппаратов апелляционных судов в среднем с 17 тыс. до 20,6 тыс. гривен.
Зарплата секретарей судебного заседания с 10,4 тыс. до 14,2 тыс. грн.
Заработная плата главных специалистов апелляционных судов повысится более существенно — с 11,8 тыс. до 16 тыс. гривен.
Расходы на зарплаты должны согласовать Министерство финансов и Высший совет правосудия.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.
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