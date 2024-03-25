Пенсії з 1 квітня — кому після перерахунку збільшать виплати на 400 гривень

Люди літнього віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2024 року очікується черговий перерахунок пенсій для громадян, попри економічну кризу, спричинену повномасштабною війною. Відомо, кому підвищать виплати на 400 гривень.

Такі підрахунки опублікував "Обозреватель".

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Підвищення пенсій під час війни

У березні в країні влада провела масштабну індексацію пенсій, що охопила близько 10 млн громадян. Пенсійні виплати зросли в середньому на 8%, хоч анонсували 13%.

Максимальне підвищення отримали ті особи, які мали високі зарплати і, відповідно, великі пенсії. Їм додали 1,5 тис. грн.

Водночас мінімально пенсії зросли для більшості громадян — на 100 грн. Хоч дехто з громадян у мережі заявив, що не отримав навіть мінімального підвищення.

Як зростуть виплати з 1 квітня

Також держава передбачила збільшення виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. З урахуванням того, що підвищився страховий стаж. Оскільки такі особи продовжують працювати і вносити податки до державної казни, перераховують їхні пенсії.

Зараз в Україні налічується 2,7 мільйона пенсіонерів, що працюють, від загального числа у 10,5 мільйона. За правилами, їхні пенсії переглядають не частіше одного разу на два роки.

За підрахунками видання, громадяни, які зараз одержують пенсію у розмірі 7 тис. грн, отримають додатково 560 грн. Ті, хто, в кого виплати дорівнюють 6 тис. грн, отримають на 400 грн більше. Тим пенсіонерам, яким зараз платять 5 тис. грн, нарахують на 330 грн більше.

Очікується також, що підвищаться пенсії в українців, які досягнули 65 років. Згідно із законом, їхні виплати не мають бути нижчі за 40% від мінімальної зарплати. З 1 квітня "мінімалка" становитиме 8 тис. грн, що на 900 грн більше, аніж зараз. У результаті громадяни отримуватимуть від 3,2 тис. грн. Проте за однієї умови — виконання вимог щодо страхового стажу. Йдеться про стаж у 35 років для чоловіків та 30-ть — для жінок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зафіксовані випадки припинення пенсійних виплат громадянам після їхнього виїзду за кордон. Існує кілька причин, зокрема, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо це не передбачено міжнародним договором України.

Раніше повідомлялося, що українські громадяни, які працюють неофіційно, не матимуть достатньо страхового стажу та законного права на пенсію. Відомо, які суми отримають українці за таких умов.