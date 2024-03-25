Пенсии с 1 апреля — кому после перерасчета увеличат выплаты на 400 гривен

Новый перерасчет пенсий — кому увеличат выплаты на 400 грн
В апреле 2024 года ожидается очередной перерасчет пенсий для граждан, несмотря на экономический кризис, вызванный полномасштабной войной. Известно, кому повысят выплаты на 400 гривен.
Такие подсчеты опубликовал "Обозреватель".
Повышение пенсий во время войны
В марте в стране власти провели масштабную индексацию пенсий, охватившую около 10 млн граждан. Пенсионные выплаты выросли в среднем на 8%, хотя анонсировали 13%.
Максимальное повышение получили те лица, у которых были высокие зарплаты и, соответственно, большие пенсии. Им прибавили 1,5 тыс. грн.
В то же время, минимально пенсии выросли для большинства граждан — на 100 грн. Хотя некоторые граждане в сети заявили, что не получили даже минимального повышения.
Как вырастут выплаты с 1 апреля
Также государство предусмотрело увеличение выплат для пенсионеров, продолжающих работать. С учетом повышения страхового стажа. Поскольку такие лица продолжают работать и вносить налоги в государственную казну, делают перерасчет их пенсий.
Сейчас в Украине насчитывается 2,7 миллиона пенсионеров, продолжающих работать, от общего числа в 10,5 миллиона. По правилам, их пенсии пересматривают не чаще одного раза в два года.
По подсчетам издания, граждане, которые сейчас получают пенсию в размере 7 тыс. грн, получат дополнительно 560 грн. Те, кто, у кого выплаты равны 6 тыс. грн, получат на 400 грн больше. Тем пенсионерам, которым сейчас платят 5 тыс. грн, насчитают на 330 грн больше.
Ожидается также, что повысятся пенсии у украинцев, достигших 65 лет. По закону, их выплаты не должны быть ниже 40% минимальной зарплаты. С 1 апреля "минималка" составит 8 тыс. грн, что на 900 грн больше, чем сейчас. В результате граждане будут получать от 3,2 тыс. грн. Однако при одном условии — выполнении требований по страховому стажу. Речь идет о стаже в 35 лет для мужчин и 30-ть — для женщин.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине зафиксированы случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу. Есть несколько причин, в частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если это не предусмотрено международным договором Украины.
Ранее сообщалось, что у украинских граждан, работающих неофициально, не будет достаточно страхового стажа и законного права на пенсию. Известно, какие суммы получат украинцы в таких условиях.
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