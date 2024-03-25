Пенсии с 1 апреля — кому после перерасчета увеличат выплаты на 400 гривен

Люди пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В апреле 2024 года ожидается очередной перерасчет пенсий для граждан, несмотря на экономический кризис, вызванный полномасштабной войной. Известно, кому повысят выплаты на 400 гривен.

Такие подсчеты опубликовал "Обозреватель".

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Повышение пенсий во время войны

В марте в стране власти провели масштабную индексацию пенсий, охватившую около 10 млн граждан. Пенсионные выплаты выросли в среднем на 8%, хотя анонсировали 13%.

Максимальное повышение получили те лица, у которых были высокие зарплаты и, соответственно, большие пенсии. Им прибавили 1,5 тыс. грн.

В то же время, минимально пенсии выросли для большинства граждан — на 100 грн. Хотя некоторые граждане в сети заявили, что не получили даже минимального повышения.

Как вырастут выплаты с 1 апреля

Также государство предусмотрело увеличение выплат для пенсионеров, продолжающих работать. С учетом повышения страхового стажа. Поскольку такие лица продолжают работать и вносить налоги в государственную казну, делают перерасчет их пенсий.

Сейчас в Украине насчитывается 2,7 миллиона пенсионеров, продолжающих работать, от общего числа в 10,5 миллиона. По правилам, их пенсии пересматривают не чаще одного раза в два года.

По подсчетам издания, граждане, которые сейчас получают пенсию в размере 7 тыс. грн, получат дополнительно 560 грн. Те, кто, у кого выплаты равны 6 тыс. грн, получат на 400 грн больше. Тем пенсионерам, которым сейчас платят 5 тыс. грн, насчитают на 330 грн больше.

Ожидается также, что повысятся пенсии у украинцев, достигших 65 лет. По закону, их выплаты не должны быть ниже 40% минимальной зарплаты. С 1 апреля "минималка" составит 8 тыс. грн, что на 900 грн больше, чем сейчас. В результате граждане будут получать от 3,2 тыс. грн. Однако при одном условии — выполнении требований по страховому стажу. Речь идет о стаже в 35 лет для мужчин и 30-ть — для женщин.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине зафиксированы случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу. Есть несколько причин, в частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если это не предусмотрено международным договором Украины.

Ранее сообщалось, что у украинских граждан, работающих неофициально, не будет достаточно страхового стажа и законного права на пенсию. Известно, какие суммы получат украинцы в таких условиях.