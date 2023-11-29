Ціни на ялинки — експерти розповіли, як різниться вартість у регіонах

Продаж ялинок. Фото: konkurent.ua

У низці регіонів України відновилися сезонні продажі новорічних ялинок. Експерти розповіли про ціни та на що слід звернути увагу.

Про це повідомляє держпідприємство "Ліси України".

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Ціни на новорічні ялинки

За даними держпідприємства, українці, які хотіли б мати вдома "зелену красуню" на різдвяно-новорічні свята, не повинні хвилюватися про зростання цін. Попри інфляцію в країні, вартість новорічних ялинок, залишиться такою ж, як і була минулого, 2022 року.

Так, у середньому в країні 1 метр новорічного дерева зараз коштує близько 135 гривень. Природно, що ціни можуть незначно відрізнятися в кожному окремому регіоні.

Зокрема, у Подільському лісовому офісі затвердили такі ціни: від 120 до 600 гривень. Вартість залежить від розміру дерева. До вибору пропонують від пів метра до більш ніж трьох.

У Слобожанському лісовому офісі ялинки та сосни коштують стільки:

від 96 до 240 гривень за звичайну сосну;

від 168 до 360 — за кримську сосну.

Деталі про ціни можна дізнатися в офісах "Лісів України" кожного з регіонів. А саме:

На що звернути увагу під час вибору ялинки

За словами експертів, у лісівників можна придбати ялинку чи сосну також у горщику. Такий чудовий варіант підійде тим, хто проти зрубаних дерев. В офісах можна отримати кваліфіковані поради щодо того, як після свят пересадити такі дерева та в подальшому доглядати за ними.

Зокрема, сосна є відмінною альтернативою класичному новорічному дереву. Зазвичай ялинку виростити складніше і довше, аніж сосну, саме тому остання значно дешевша.

Окрім того, сосна має чіткі лінії гілок, які в більшості розташовані рівно й красиво навпроти один одного. Також вона здатна стояти дуже довго в теплій оселі, тоді як ялинка може рано почати осипатися. Аромат сосни значно сильніший. Проте є мінуси — це виділення смоли.

Під час купівлі новорічного дерева потрібно звернути увагу:

на стан голок — їхній колір не має бути жовтим чи місцями темно-коричневим;

на міцність голок — обране дерево потрібно обов'язково підняти та злегка грюкнути об землю. Не варто купувати, якщо осипалося багато голок;

на зріз дерева — має бути рівним та чистим;

на гілки — у свіжої ялинки чи сосни вони не повинні ламатися;

на аромат — він має бути злегка терпким, проте не різким.

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