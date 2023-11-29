Цены на елки — эксперты рассказали, как отличается стоимость в регионах

Продажа елей. Фото: konkurent.ua

В ряде регионов Украины возобновились сезонные продажи новогодних елок. Эксперты рассказали о ценах и на что следует обратить внимание.

Об этом сообщает госпредприятие "Леса Украины".

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Цены на новогодние елки

По данным госпредприятия, украинцы, которые хотели бы иметь дома "зеленую красотку" на рождественско-новогодние праздники, не должны беспокоиться о росте цен. Несмотря на инфляцию в стране, стоимость новогодних елок останется такой же, как и была в прошлом, 2022, году.

Так, в среднем по стране 1 метр новогоднего дерева сейчас стоит около 135 гривен. Естественно, цены могут незначительно отличаться в каждом отдельном регионе.

В частности, в Подольском лесном офисе утвердили следующие цены: от 120 до 600 гривен. Цена зависит от размера дерева. К выбору предлагают от полуметра до более трех.

В Слобожанском лесном офисе елки и сосны стоят столько:

от 96 до 240 гривен за обычную сосну;

от 168 до 360 — за крымскую сосну.

Подробно о ценах можно узнать в офисах "Лесов Украины" каждого из регионов. А именно:

На что обратить внимание при выборе елки

По словам экспертов, у лесоводов можно приобрести елку или сосну также в горшке. Такой отличный вариант подойдет тем, кто против срубленных деревьев. В офисах можно получить квалифицированные советы относительно того, как после праздников пересадить такие деревья и в дальнейшем ухаживать за ними.

В частности, сосна является отличной альтернативой классическому новогоднему дереву. Обычно елку вырастить сложнее и дольше, чем сосну, поэтому последняя значительно дешевле.

Кроме того, сосна имеет четкие линии ветвей, которые в большинстве своем расположены ровно и красиво напротив друг друга. Также она способна стоять очень долго в теплом доме, тогда как елка может рано начать осыпаться. Аромат сосны гораздо сильнее. Однако есть минусы — это выделение смолы.

При покупке новогоднего дерева нужно обратить внимание:

на состояние игл — их цвет не должен быть желтым или местами темно-коричневым;

на прочность игл — выбранное дерево нужно обязательно приподнять и слегка стукнуть о землю. Не стоит покупать, если осыпалось много игл;

на срез дерева — должен быть ровным и чистым;

на ветки — у свежей елки или сосны они не должны ломаться;

на аромат — он должен быть слегка терпким, но не резким.

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