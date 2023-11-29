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Новогодние елки-2024 — какие цены и на что следует обратить внимание

29 ноября 2023 14:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на елки — эксперты рассказали, как отличается стоимость в регионах
Продажа елей. Фото: konkurent.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В ряде регионов Украины возобновились сезонные продажи новогодних елок. Эксперты рассказали о ценах и на что следует обратить внимание.

Об этом сообщает госпредприятие "Леса Украины".

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Цены на новогодние елки

По данным госпредприятия, украинцы, которые хотели бы иметь дома "зеленую красотку" на рождественско-новогодние праздники, не должны беспокоиться о росте цен. Несмотря на инфляцию в стране, стоимость новогодних елок останется такой же, как и была в прошлом, 2022, году.

Так, в среднем по стране 1 метр новогоднего дерева сейчас стоит около 135 гривен. Естественно, цены могут незначительно отличаться в каждом отдельном регионе.

В частности, в Подольском лесном офисе утвердили следующие цены: от 120 до 600 гривен. Цена зависит от размера дерева. К выбору предлагают от полуметра до более трех.

В Слобожанском лесном офисе елки и сосны стоят столько:

  • от 96 до 240 гривен за обычную сосну;
  • от 168 до 360 — за крымскую сосну.

Подробно о ценах можно узнать в офисах "Лесов Украины" каждого из регионов. А именно:

На что обратить внимание при выборе елки

По словам экспертов, у лесоводов можно приобрести елку или сосну также в горшке. Такой отличный вариант подойдет тем, кто против срубленных деревьев. В офисах можно получить квалифицированные советы относительно того, как после праздников пересадить такие деревья и в дальнейшем ухаживать за ними.

В частности, сосна является отличной альтернативой классическому новогоднему дереву. Обычно елку вырастить сложнее и дольше, чем сосну, поэтому последняя значительно дешевле.

Кроме того, сосна имеет четкие линии ветвей, которые в большинстве своем расположены ровно и красиво напротив друг друга. Также она способна стоять очень долго в теплом доме, тогда как елка может рано начать осыпаться. Аромат сосны гораздо сильнее. Однако есть минусы — это выделение смолы.

При покупке новогоднего дерева нужно обратить внимание:

  • на состояние игл — их цвет не должен быть желтым или местами темно-коричневым;
  • на прочность игл — выбранное дерево нужно обязательно приподнять и слегка стукнуть о землю. Не стоит покупать, если осыпалось много игл;
  • на срез дерева — должен быть ровным и чистым;
  • на ветки — у свежей елки или сосны они не должны ломаться;
  • на аромат — он должен быть слегка терпким, но не резким.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе на Новый год. Он пройдет под знаком Дракона.

Также мы писали, что в украинских магазинах традиционно повысятся цены перед Новым годом. Эксперты рассказали, что в частности яйца могут повторить прошлогодний ценовой рекорд.

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